СЕНЕШАЛЬ во Франции (фр. senechal, от позднелат. Siniscalcus ‒ старший слуга)

Высокопоставленный королевский чиновник во Франции в Средние века.

Сенешалы появились во Франкском государстве в V–VIII вв. и занимались вопросами снабжения королевского дворца. Позднее полномочия сенешалей распространились шире, и носители этого титула стали наиболее влиятельными чиновниками во Франции. В VIII в. сенешали приобрели судебные и военные функции.

В 978 г. король Лотарь создал для Жоффруа Анжуйского титул Великого сенешаля, который сохранялся за его потомками до XII в. Великий сенешаль командовал войсками, и обладал теми же функциями, которые впоследствии получат коннетабли. В мирное время они возглавляли штат придворных и занимались организацией дворцовой жизни.

В конце XI в. сенешали стали наиболее могущественными чиновниками в королевстве, совмещая полномочия главы дворцовой прислуги и главнокомандующего. Титул просуществовал до времени правления Филиппа II Августа , когда был упразднен после смерти в 1191 г. сенешаля Тибо V Блуаского. Сенешали существовали также при дворах наиболее могущественных родов.

Иллюстрации:

Сенешаль.

Автор статьи: Г. А. Шмидт