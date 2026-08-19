СЕНЕКА, ЛУЦИЙ АННЕЙ

Сéнека, Луций Анней ( лат. Lucius Annaeus Seneca) (4 до н. э., Кордуба — 65 н. э., Рим) — римский философ-стоик, государственный деятель и писатель.

Сын ритора Сенеки Старшего, принадлежал к всадническому сословию. Получил философское образование, в 34 стал квестором, в 41 в результате интриг отправлен на Корсику, где начал заниматься литературой. В 49 С. был возвращен в Рим и назначен воспитателем будущего императора Нерона . Пользовался большим влиянием в начале правления Нерона, но с 62 отношения между ними стали портиться, в 65 С. обвинили в причастности к заговору Пизона, и он был вынужден покончить с собой.

До нашего времени дошли философские труды, этические трактаты и трагедии С., кроме того, ему приписывается сатира на смерть императора Клавдия «Отыквление». Главные сочинения С. — «О скоротечности жизни», «О блаженной жизни», «О благодеяниях», «О природе», «Нравственные письма к Луцилию» — являются важными памятниками римского стоицизма.

Основное место в философии С. занимает нравственно-религиозное учение. Мудрость для него — знание вещей божественных и человеческих, философия — стремление к этой мудрости, другие науки лишь служат ей. Внутренний критерий становится основанием нравственности, и С. формулирует «золотое правило»: не поступай с другими так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой. Ранние христиане с большим уважением относились к философии С., в IV в. получила распространение апокрифическая переписка С. и апостола Павла. В Средние века его сочинения были основным источником знаний о стоицизме.

Соч .: Нравственные письма к Луцилию / Пер. С. А. Ошерова. М., 1977; Трагедии / Пер. С. А. Ошерова. М., 1983; Философские трактаты / Пер. Т. Ю. Бородай. СПб., 2001.

Лит .: Фаминский В. И . Религиозно-нравственные воззрения Сенеки философа и отношение их к христианству. Ч. 1–3. Киев, 1906; Грималь П . Сенека, или Совесть Империи. М., 2003; Brill’s Companion to Seneca / Ed. by G. Damschen, A. Heil. Leiden, 2014; The Cambridge Companion to Seneca / Ed. by S. Bartsch, A. Schiesaro. Cambridge, 2015. А. Д. Пантелеев.