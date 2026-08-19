СЕН-СИМОН, КЛОД АНРИ

Сен-Симóн ( фр . Saint-Simon) , Клод Анри , граф де Рувруа (17.10.1760, Париж — 19.05.1825, там же) — французский мыслитель, причисленный К. Марксом к «утопическим социалистам». Принадлежал к знатному пикардийскому роду, который, по семейной легенде, вел свое происхождение от императора Карла I Великого . В действительности генеалогия рода С.-С. ведется с ХIV в. Получил домашнее образование под руководством Ж. Д’Аламбера . В 1777 поступил на службу в чине младшего лейтенанта кавалерийского полка, которым командовал его родственник маркиз Клод-Анна де Сен-Симон. Офицером французской армии участвовал в Вой­не за независимость в Северной Америке 1775–1783 . Вернувшись в Европу в 1783, безуспешно занимался коммерческими проектами в Нидерландах и Испании. Приветствовал Французскую революцию XVIII в. с либеральных позиций, в этот период на спекуляциях землей нажил большое состояние, но вскоре полностью разорился. В 1798 поменял сферу деятельности, увлекся общенаучной проблематикой и заявил о создании новой глобальной концепции, согласно которой «закончить революцию» можно с помощью «социальной физиологии». В годы Консульства и Империи утверждаются основы мировоззрения С.-С. и формируется эпистемологический фундамент его будущих проектов («физицистский» период). С 1813 усиливается историзм, социологическая и политическая составляющие его мысли. В его философии истории доминирует идея прогресса, главным критерием которого является улучшение общественного устройства. В 1814 – 1815 С.-С. занялся политическими проектами в духе либерализма: от создания Европарламента до организации политической партии новых землевладельцев. В годы Реставрации — проектом индустриального общества, а на склоне лет приходит к концепции «нового христианства». В разные годы секретарями С.-С. были О. Тьер­ри и О. Конт . Способность С.-С. чувствовать интеллектуальный нерв времени в сочетании с необычайной проницательностью сделали его свое­образным «зеркалом» идейной жизни эпохи, а его творчество является источником большей части идеологий и теорий ХIХ в. (социалистов, либералов, социологов, позитивистов и др.).

Соч .: Œuvres complètes. 6 vols. Paris, 1966 (рус. пер. — Избр. соч. В 2 т. М. – Л., 1948).

Лит .: Pétré-Grenouilleau О. Saint-Simon. L’utopie ou la raison en actes. Paris, 2001; Гладышев А. В. Миры К.-А. Сен-Симона. От Старого порядка к Реставрации. Саратов, 2003; Prochasson Ch . Saint-Simon ou L’anti-Marx. Paris, 2005; Musso P . Saint-Simon. L’industrialisme contre l’Еtat. Paris, 2010; Mori H. Bibliographie de Claude-Henri de Saint-Simon. Paris, 2012; Гладышев А. В. Миры К.-А. Сен-Симона. Между Наполеоном и Людовиком XVIII. Саратов, 2014. А. В. Гладышев.