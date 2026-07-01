СЕМИТЫ

Семи́ты — современное обозначение этносов — носителей семитских языков. Семитская языковая семья — ветвь афразийской языковой макросемьи. О прародинах афразийцев и С. ведутся дискуссии: по некоторым гипотезам, обе прародины находились в Вост. Средиземноморье, по другим — в Сев.-Вост. Африке, по треть­им прародина афразийцев лежала в Сев.-Вост. Африке, а исконный ареал выделившихся из их среды С. — на территории Аравии или ее северной окраины (около VI–IV тысячелетия до н. э.), куда афразийцы-протосемиты мигрировали из Африки через Синай или Йемен.

Языки С. делятся на: 1. восточносемитские языки: 1.1 аккадский язык, с рядом диалектов, выделившихся в III тысячелетии до н. э., прежде всего диалект Мари — Телль-Бейдара, с соответствующими двумя поддиалектами, ашшурский (ассирийский) и вавилонский диалекты; 1.2 эблаитский язык (группа его носителей расселилась в Мари и оказала влияние на поддиалект аккадского Мари); 2.1 северозападно-семитские, в том числе: 2.1.1 аморейский язык; 2.1.2 ханаанейский и его продолжение — финикийский (финикийцами называли приморских ханаанеев); 2.1.3 древнееврейский, который можно считать ответвлением аморейского; 2.1.4 моавитский язык; 2.1.5 угаритский язык, возможно, являющийся ответвлением аморейского; 2.1.6 древнеарамейский язык и его потомки (языки 2.1.2–2.1.5 обычно выделяют в группу «ханаанейских» языков, противопоставляемых арамейским, положение аморейского языка по отношению к ним спорно, но его выявленная крайняя близость к древнееврейскому делает его объединение с «ханаанейскими» все более вероятным); 2.2 арабский и отделившийся от него мальтийский; 2.3 древние языки Южн. Аравии, известные по эпиграфике (сабейский, минейский, катабанский, хадрамаутский); 2.4 эфиосемитские языки (например, геэз, амхара, тигре); 2.5 современные южноаравийские языки (мехри, джиббали, сокотрийский язык). Большинство лингвистов объединяет языки 2.1 — 2.5 в группу западносемитских языков, а внутри нее выделяют центральносемитскую (языки 2.1 — 2.3) и южносемитскую (языки 2.4 — 2.5) подгруппы.

Прасемитский, преимущественно скотоводческий и полукочевой континуум в Аравии можно гипотетически датировать VI–IV тысячелетиями до н. э. По-видимому, в последней трети IV — самом начале III тысячелетия до н. э. первые волны С. из Сев. Аравии расселились на землях Плодородного Полумесяца : эблаиты — в Сирии, аккадцы — в Месопотамии (с буферной зоной между двумя этими ареалами в районе Мари), ханаанеи — в Палестину и Южн. Сирию (со II тысячелетия до н. э. их ареал упоминается под названием Ханаан ). По поздней традиции финикийцев (т. е. ханаанеев), их предки прибыли в Ханаан с берегов «Эритрейского моря» (Красное и Аравийское моря). Ветхозаветная традиция позволяет допустить, что предки ханаанеев накануне появления в Палестине и предки сутиев (в науке чаще известных как амореи ) населяли север Аравии, и первые отселились к западу, а вторые остались в Сирийской степи. Месопотамская традиция для времени около 2400 до н. э. выделяла регионы Амурру (он же Марту) в Сирии (тождествен ареалу эблаитов) и Сутиум (ареал сутиев) юго-западнее Евфрата между Сирией и Шумером . К исходу III тысячелетия до н. э. эблаиты были ассимилированы преимущественно сутиями, на которых и перешло былое месопотамское название эблаитов — амурру (в современной передаче амореи). Предки арамеев к середине II тысячелетия до н. э. занимали северо-восток Аравии рядом с Дильмуном (Бахрейн), возможно, эта их территория к 2000 до н. э. именовалась в Месопотамии «Страна шатров» (см. Приморье 1) . Вероятно, к числу С. относились амалекиты (шасу египетских источников), во II тысячелетии до н. э. заселявшие Синай и юг Заиорданья (в I тысячелетии до н. э. их остаток был ассимилирован арабами ). В Южн. Аравии в конце II тысячелетия до н. э. возникла развитая цивилизация носителей эпиграфических языков региона.

Во II тысячелетии до н. э. (по разным гипотезам — в 1-й трети II тысячелетия или в промежутке XV/XIV — начала XIII в. до н. э.) из среды сутиев-амореев выделилась племенная общность ибри (дословно «пришедшие из-за реки») — племена евреев древних и родственные им. Исходя из ветхозаветной традиции, можно думать, что эту общность составили группы южномесопотамских и североаравийских сутиев-амореев, мигрировавшие на запад и расселившиеся первоначально на восточных окраинах Ханаана, в Сев.-Зап. и Зап. Аравии, а частично в самом Ханаане и Дамасском оазисе.

Арамеи в XIV в. до н. э. расселились в Сирийской степи, откуда проникали в Верхнюю Месопотамию и Южн. Сирию (XIV–XIII вв. до н. э.), начав здесь ассимиляцию сутиев. В XI — начале X в. до н. э. арамеи широко расселились в Сирии, Месопотамии, в районе истоков Тигра. В Сев. Аравию, где до того обитали арамеи и группы, согласно древнееврейским и арабским племенным генеалогиям относившиеся к кругу племен ибри (исмаильтяне, мидианитяне и др.), выдвинулись арабские племена с юга. В IX в. до н. э. арабы уже занимают всю Сирийскую степь. Часть арабских племен (например, набатеи), по древнееврейской и арабской традициям — ассимилированные арабами группы круга ибри.

Дальнейшая этнокультурная история семитского мира связана прежде всего с аккадцами (вавилонянами и ассирийцами), финикийцами, арамеями, арабами и южноаравийской цивилизацией. Благодаря особенностям С. языков, в результате взаимодействия носителей ханаанейского и угаритского с египетской иероглификой (для Угарита — еще и с клинописью), после ряда попыток начиная с 1-й половины — середины II тысячелетия до н. э. (протосинайское — протоханаанское письмо, угаритское письмо) был в качестве прямого продолжения протоханаанского письма выработан к концу XII в. до н. э. финикийский алфавит. В VIII в. до н. э. — VII в. н. э. в западносемитском мире (древние евреи — иудеи и самаряне; арамеи; арабы) были выработаны богооткровенные религии нового типа (монотеистический догматический иудаизм , христианство , гностические учения, ислам ).

Лит. : Kogan L. E. Genealogical Classification of Se­mitic. Boston, 2015. А. А. Немировский .