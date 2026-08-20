СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА 1756–1763

Семилéтняя войнá 1756–1763 — крупнейший вооруженный конфликт XVIII в., который в историографии иногда называют первой мировой или глобальной вой­ной, так как военные действия велись не только в Европе, но и в Америке и Азии. Причиной конфликта стали не решенные после Вой­ны за австрийское наследство 1740–1748 противоречия между Австрией и Пруссией за преобладание в Центральной Европе и между Францией и Великобританией за колонии. Формированию коалиций перед С. в. предшествовала так называемая дипломатическая революция, в ходе которой состоялось примирение давних противников — сначала Великобритании и Пруссии по Уайт­холлскому союзному договору 1756 , затем Франции и Австрии по Версальскому союзному договору 1756 , а также Франции и России, присо­единившейся к этому договору 11 января 1757. На стороне антипрусской коалиции выступали Испания, Швеция, желавшая вернуть потерянные в 1720 земли в Померании, и большинство государств Священной Римской империи . В Европе военные действия велись главным образом за богемские провинции Силезию и Глац, до 1740 входившие в состав монархии Габсбургов и захваченные прусским королем Фридрихом II (см. Силезские вой­ны 1740 – 1763 ), который также имел претензии на Саксонию. Россия, будучи с 1746 союзницей Австрии, не только поддерживала ее реваншистские планы, но и имела в этой вой­не свои цели: приобретение Восточной Пруссии и последующий ее обмен на Курляндию — вассальное герцогство Речи Посполитой .

Вой­на в Европе началась 17 августа 1756 вторжением Фридриха II в Саксонию. Его армия была более подготовленной в сравнении с армией объединенных сил Австрии, Франции и России, имевшей двукратное численное превосходство. 17 января 1757 Священная Римская империя объявила прусскому королю имперскую вой­ну ( нем . Reichskrieg), а весной 1757 он вторгся в Богемию. В мае 1757 русская армия двинулась из Лифляндии к Неману, заняла Мемель, а в январе 1758 — Тильзит и Кенигсберг. Восточная Пруссия отошла к России. Летом 1759 русская армия заняла Франкфурт-на-Одере, осенью 1760 был взят Берлин, который вскоре был оставлен. В 1761 прусские вой­ска были вытеснены из Померании и сосредоточились на защите Бранденбурга. Из-за разногласий по протокольным вопросам созвать мирный конгресс в 1761 не удалось, а он мог бы положить предел прусской экспансии и существенно расширить территории России и Польши на Балтике. После смерти российской императрицы Елизаветы Петровны 5 января 1762 ее наследник Петр III не только прекратил вой­ну с Пруссией и вернул ей все земли, завоеванные Россией, но и подписал 19 июня 1762 военный договор с Фридрихом II, обращенный против недавних союзников. Свергнувшая супруга Екатерина II договор не ратифицировала, но и вой­ну не возобновила. По Губертусбургскому миру 1763 между Австрией, Пруссией и Саксонией Фридрих II закрепил за собой почти всю Силезию и Глац, упрочив позиции своего государства в Священной Римской империи и сохранив статус великой державы.

Первые вооруженные столкновения между Францией и Британией за колонии происходили в 1754–1755. По итогам вой­ны на море Английская Ост-Индская компания получила преобладание в Карнатикском султанате в Южной Индии. В борьбе за колонии в Америке и Африке Великобритания также одержала победу над Францией и Испанией, присо­единив по итогам Парижского мирного договора 1763 Канаду, территории к востоку от Миссисипи, Флориду, Гренаду, Сент-Винсент, Доминику и Тобаго, Менорку, Сенегал и став сильнейшей морской державой.

Общие потери военных и гражданских лиц в С. в. составили более 1,5 млн человек. Наиболее разрушительные последствия она имела для Саксонии и монархии Габсбургов.

Лит .: Die Kriege Friedrichs des Großen. Th. 3: Der Siebenjährige Krieg. 1756–1763 / Hrsg. vom Großen Generalstabe. Berlin, 1901–1914. 13 Bde; Коробков Н. М. Семилетняя вой­на (Действия России в 1756−1762 гг.). М., 1940; Duffy Ch. The army of Frederick the Great. New Abbot, 1974; Füssel M. Der Siebenjährige Krieg. Ein Weltkrieg im 18. Jahrhundert. München, 2010; Анисимов М. Ю. Семилетняя вой­на и российская дипломатия в 1756–1763 гг. М., 2014; Сдвижков Д. А. Письма с Прусской вой­ны: Люди Российско-императорской армии в 1758 году. М., 2019; Россия в глобальном конфликте XVIII века: Семилетняя вой­на (1756−1763) и российское общество / Под. ред. М. Ю. Анисимова, Д. А. Сдвижкова. М., 2023. М. А. Петрова.