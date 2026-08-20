СЕМЕВСКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

СЕМЕВСКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ - тайный советник, гласный и товарищ городского головы Санкт-Петербургской Городской Думы, писатель-историк, педагог, археограф, библиофил, редактор-издатель исторического журнала «Русская старина», старший брат историка В.И. Семевского.

Дворянин. Образование - Полоцкий кадетский корпус и Дворянский полк (с 1855 – Константиновский кадетский корпус) в Петербурге. В 1855-1856 гг. слушал лекции в Московском (проф. С. М. Соловьева) и Петербургском (проф. Н.Г. Устрялова, Н.И. Костомарова, К.Н. Бестужева-Рюмина) университетах.

Служил в лейб-гвардии Павловском полку в 1855 - 1861 гг. Участвовал в Крымской компании. Нес службу по охране побережья Балтийского моря в уезде Странди Выборгской губернии. Был ранен. Во время пребывания полка в Москве (1855-1856) по случаю коронационных торжеств входил в литературные кружки А.Н. Островского и А.Д. Галахова, познакомился с поэтом А.А. Григорьевым, склонившим его к литературной деятельности.

В 1857-1861 гг. служил репетитором в 1-м кадетском корпусе (затем вышел в отставку с военной службы). Преподавал в частном пансионе при Николаевском кавалерийском училище и на общественных началах в воскресной Таврической школе, в 1860−1862 гг. по приглашению К.Д. Ушинскогогначал преподавать историю в Санкт-Петербургском Александровском училище Ведомства учреждений императрицы Марии. В 1862−1863гг. по заданию Министерства народного просвещения совершил поездку по Псковской губернии для инспекции народных школ. Его инспекционный отчет получил высокую оценку министра и общественности.

С 1864 г. служил в канцелярии при Государственном Совете (делопроизводитель с 1869 г.), с марта 1864 г. – в Департаменте государственной экономии, с конца 1864 г. – в Главном комитете об устройстве сельского состояния. В июне 1882 г. – феврале 1883 г. разбирал архивы бывшего Главного комитета по крестьянскому делу и Редакционных комиссий.

Активно участвовал в научной и общественной жизни. В 1850−1860-х — тайный корреспондент «Полярной звезды», публиковался в «Исторических сборниках» Вольной русской типографии. В 1862 г. был арестован, но за отсутствием доказательств отпущен. В 1869-1875 гг. находился под строгим негласным надзором полиции.

Сотрудник-корреспондент (с 1863 г.) и почетный член (с 1888 г.) ВЭО, член Санкт-Петербургской Археографической комиссии и ряда губернских архивных комиссий, Санкт-Петербургского педагогического обществава (с 1871 г.), действительный член Русского географического общества и Русского археологического общества (с 1872 г.) и других. В конце 1880-х – начале 1890-х гг. выступал с публичными лекциями.

В 1877–1892 гг. гласный С.-Петерб. гор. думы (чл. гор. училищной комиссии в 1877−83 и 1885−92, гор. финансовой комиссии в 1879−81), в 1883−85 – товарищ (зам.) городского головы. Почетный мировой судья Великолукского у. (1879–85 и с 1891).

Научные интересы — история России XVIII—XIX вв.: Петра I, Тайная канцелярия; Петр III и события 1762; Павел I и заговор 11 марта 1801; мятеж 14 декабря 1825 – темы его монографий. Первая работа «Несколько слов о фамилии Грибоедовых» напечатана в «Москвитянине» в 1856.

Собрал уникальную библиотеку, насчитывавшую к 1890–м около 8 тыс. названий книг, примерно 20 тыс. томов. В реестре Г.Н. Геннади (1862) названа как одна из наиболее значимых библиотек России. Кроме книг в библиотеку входили рукописи, гравюры, древние акты, автографы известных деятелей XVIII–XIX вв., иконография. Библиотекой пользовались И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, П.Л. Лавров, А.Ф. Кони, К.Н. Бустужев-Рюмин, А.Ф. Гильфирдинг и др. Собранные С. материалы о декабристах, со многими из которых был знаком лично или по переписке, изучали Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой. Большую и лучшую часть коллекции древних актов — 821 единиц — передал в дар Археографической комиссии. В доме у С. собирался кружок библиофилов: Г.Н. Геннади, Я.Ф. Березин-Ширяев, П.Я. Дашков и др..

В 1870 на базе собранного архива приступил к изданию исторического журнала «Русская старина» (тираж до 6 тыс. экз.). Всего за 22 года его редакторства издано 267 книг. Печатались мемуары А. Т. Болотова, Г. И. Добрынина, Э. Миниха и др., материалы, по истории движения декабристов и русской литературы XIX в. (материалы для биографии А. С. Пушкина, И. А. Крылова, стихи и письма Н. М. Языкова и др.). Историк Н.К. Шильдер отметил, что «Русская старина» заставила массу читающей публики интересоваться прошлым своего отечества,… полюбить свою родную историю», и что ни один труд по истории России невозможен без ссылки на этот журнал.

В 1872 вступил в брак с Е.М. Протопоповой, имел двух дочерей. Младшая Анастасия унаследовала библиотеку и коллекции отца, которые в 1918 передала в Пушкинский Дом.

Сочинения:

Знакомые. Альбом М. И. Семевского. Книга автобиографических собственноручных заметок 850-ти известных лиц. СПб., 1888;

Слово и дело! 1700-1725 / М. И. Семевский. Санкт-Петербург: Русская симфония: Б-ка акад. наук, 2006;

Тайная канцелярия при Петре Великой. Москва: Эксмо, 2008;

Царица Катерина Алексеевна [Текст] : [роман]. Москва: Мир кн.: Литература, 2011;

Прогулка в Тригорское : биографические исследования и заметки о Пушкине / Михаил Семевский ; вступ. ст., сост. и примеч. С. В. Березкиной ; Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук Санкт-Петербург: Пушкинский Дом, 2008;

Павловск [Текст] : очерк истории и описание, 1777-1877 / М. И. Семевский Санкт-Петербург: Коло, 2011;

Историко-этнографические заметки о Великих Луках и Великолуцком уезде [Текст] / Михаил Семевский. Живые трепетные нити…/ Станислав Петров Великие Луки и Великолукский уезд : заметки Павловск [Текст] : очерк истории и описание, 1777-1877 / М. И. Семевский Санкт-Петербург: Коло, 2011.