СЕМЕНОВА ЕКАТЕРИНА СЕМЕНОВНА

Выдающаяся русская актриса.

Становление

Происходила из семьи крепостных крестьян Дарьи и Семена, принадлежавших дворянину Смоленской губернии Путяте. Последний подарил их учителю Жданову. Тот мог быть отцом Екатерины, так как ее мать стала женой Семена уже на сносях. У будущей актрисы была младшая сестра Нимфодора, также связавшая себя с театральной сценой.

Вместе девочки поступили в театральную школу столицы. Екатерина проходила обучение сценическому мастерству под руководством артистов и педагогов Ивана Дмитревского и Василия Рыкалова. В начале 1800-х состоялся дебют совсем юной актрисы: на ученической сцене она исполнила роли Софьи в «Примирении двух братьев» и Натальи в «Корсиканцах». Вскоре после этого, в 1803 году она уже играла в Александринке как профессиональная актриса (спектакль «Нанина»). В следующем году она сыграла Антигону в «Эдипе в Афинах» известного драматурга Владислава Озерова . Эта роль принесла Семеновой успех, современники отмечали ее увлеченность и погруженность в роль. После этого артистка была принята в труппу Александринки.

Расцвет

На знаменитой сцене Екатерина Семеновна продолжила играть в романтических пьесах Озерова, таких, как «Фингал» (1805), «Дмитрий Донской» (1807), «Поликсена» (1809, 1822). Она блистала в главных ролях в таких классических постановках, как «Мария Стюарт» Шиллера , «Ариана» Корнеля , «Федра» Расина , «Меропа» и «Заира» Вольтера, «Медея» Лонжельера и др.

Обладавшая античной красотой, глубоким голосом, эмоциональностью и глубиной чувств, которым завидовали другие известные артистки, Семенова была настоящей театральной примой и большой трагедийной актрисой. Не получившая всестороннего образования, она разрабатывала свои роли под руководством Александра Шаховского , а затем своего поклонника, поэта Николая Гнедича . Кроме того, артистка училась, наблюдая за игрой других выдающихся актрис, которых часто обходила на сцене. Например, она составила большую конкуренцию знаменитой мадемуазель Жорж. Больше, чем француженку, Семенову ценил, к примеру, Александр Пушкин , не зря он упомянул ее в своем «Евгении Онегине». Как и многие его современники, великий поэт считал Екатерину Семеновну более живой и настоящей, обладавшей подлинным талантом, способным преобразить любую, даже самую слабую пьесу.

Карьере артистки сопутствовал невероятный успех, поклонники носили ее на руках. Одним из них был театрал, богатейший и влиятельнейший князь Иван Гагарин , которому Семенова особо благоволила. Все это не всегда положительно влияло на актрису, которая могла диктовать в театре свою волю и зачастую капризничать. В 1820 году она покинула родной театр, не сойдясь с новым его руководителем князем Петром Тюфякиным, который неуважительно вел себя по отношению к приме.

Несколько последующих лет Екатерина Семеновна играла на любительской сцене, после чего вернулась в театр, так как Тюфякина сменил поэт Аполлон Майков. В 1820-е она сыграла множество разноплановых ролей как в комедиях, так и в трагедиях. Известна ее роль Гертруды в «Гамлете» (1824). Однако новые веяния драматургии и театра не до конца покорялись уже возрастной актрисе. В 1826 году она сыграла в своем последнем спектакле, им стал «Пожарский» Матвея Крюковского.

Оставив театральные подмостки, Семенова перебралась в первопрестольную, где сочеталась браком с князем Гагариным. В своем особняке супруги принимали многих известных литераторов, среди которых Александр Пушкин, Сергей Аксаков , Михаил Погодин и др. В начале 1830-х годов Екатерина Семеновна стала вдовой. Пережив мужа на 17 лет, она умерла весной 1849 года. Выдающая артистка была погребена на столичном Митрофаниевском кладбище. В 1930-е годы ее останки были перезахоронены на кладбище Александро-Невской лавры.