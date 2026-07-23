СЕМЕНОВА ЕКАТЕРИНА СЕМЕНОВНА
Выдающаяся русская актриса.
Становление
Происходила из семьи крепостных крестьян Дарьи и Семена, принадлежавших дворянину Смоленской губернии Путяте. Последний подарил их учителю Жданову. Тот мог быть отцом Екатерины, так как ее мать стала женой Семена уже на сносях. У будущей актрисы была младшая сестра Нимфодора, также связавшая себя с театральной сценой.
Вместе девочки поступили в театральную школу столицы. Екатерина проходила обучение сценическому мастерству под руководством артистов и педагогов Ивана Дмитревского и Василия Рыкалова. В начале 1800-х состоялся дебют совсем юной актрисы: на ученической сцене она исполнила роли Софьи в «Примирении двух братьев» и Натальи в «Корсиканцах». Вскоре после этого, в 1803 году она уже играла в Александринке как профессиональная актриса (спектакль «Нанина»). В следующем году она сыграла Антигону в «Эдипе в Афинах» известного драматурга Владислава Озерова. Эта роль принесла Семеновой успех, современники отмечали ее увлеченность и погруженность в роль. После этого артистка была принята в труппу Александринки.
Расцвет
На знаменитой сцене Екатерина Семеновна продолжила играть в романтических пьесах Озерова, таких, как «Фингал» (1805), «Дмитрий Донской» (1807), «Поликсена» (1809, 1822). Она блистала в главных ролях в таких классических постановках, как «Мария Стюарт» Шиллера, «Ариана» Корнеля, «Федра» Расина, «Меропа» и «Заира» Вольтера, «Медея» Лонжельера и др.
Обладавшая античной красотой, глубоким голосом, эмоциональностью и глубиной чувств, которым завидовали другие известные артистки, Семенова была настоящей театральной примой и большой трагедийной актрисой. Не получившая всестороннего образования, она разрабатывала свои роли под руководством Александра Шаховского, а затем своего поклонника, поэта Николая Гнедича. Кроме того, артистка училась, наблюдая за игрой других выдающихся актрис, которых часто обходила на сцене. Например, она составила большую конкуренцию знаменитой мадемуазель Жорж. Больше, чем француженку, Семенову ценил, к примеру, Александр Пушкин, не зря он упомянул ее в своем «Евгении Онегине». Как и многие его современники, великий поэт считал Екатерину Семеновну более живой и настоящей, обладавшей подлинным талантом, способным преобразить любую, даже самую слабую пьесу.
Карьере артистки сопутствовал невероятный успех, поклонники носили ее на руках. Одним из них был театрал, богатейший и влиятельнейший князь Иван Гагарин, которому Семенова особо благоволила. Все это не всегда положительно влияло на актрису, которая могла диктовать в театре свою волю и зачастую капризничать. В 1820 году она покинула родной театр, не сойдясь с новым его руководителем князем Петром Тюфякиным, который неуважительно вел себя по отношению к приме.
Несколько последующих лет Екатерина Семеновна играла на любительской сцене, после чего вернулась в театр, так как Тюфякина сменил поэт Аполлон Майков. В 1820-е она сыграла множество разноплановых ролей как в комедиях, так и в трагедиях. Известна ее роль Гертруды в «Гамлете» (1824). Однако новые веяния драматургии и театра не до конца покорялись уже возрастной актрисе. В 1826 году она сыграла в своем последнем спектакле, им стал «Пожарский» Матвея Крюковского.
Оставив театральные подмостки, Семенова перебралась в первопрестольную, где сочеталась браком с князем Гагариным. В своем особняке супруги принимали многих известных литераторов, среди которых Александр Пушкин, Сергей Аксаков, Михаил Погодин и др. В начале 1830-х годов Екатерина Семеновна стала вдовой. Пережив мужа на 17 лет, она умерла весной 1849 года. Выдающая артистка была погребена на столичном Митрофаниевском кладбище. В 1930-е годы ее останки были перезахоронены на кладбище Александро-Невской лавры.