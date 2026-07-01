СЕМЁНОВ СЕРГЕЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ

Ранние годы

О ранних годах жизни Сергея Терентьевича известно немного. Родился он 17 сентября 1840 г. в пос. Ильино Ефремовской волости Кологривского уезда Костромской губернии. Происходил из крепостных крестьян помещика И.В. фон Менгдена. Поскольку последний не проживал в своем имении, то сохранять крепостное состояние своих крестьян он не собирался. В 1840 г. семья С. получила вольную, благодаря чему смогла перебраться в Царское Село. Здесь отец С. выполнял подрядные работы, сооружал дома. Позднее отец С. перебрался в столицу Российской империи и занялся строительством.

Свое дело

Как свидетельствуют исторические источники, с 1851 г. С. числился в купечестве 3-й гильдии в Царском Селе. Он продолжил дело своего отца. Специализировался на сооружении доходных домов в Санкт-Петербурге.

С 1881 г. С. числился в книгах как купец 2-й гильдии в Санкт-Петербурге. Имел доходный дом на Греческом, д. 15. Кроме того, в его собственности находились фруктовая, мясная и мелочная лавки. В 1885 г. начал работу трактир, открытый С. Для своей семьи С. выстроил в 1890-е гг. дачи в дер. Териоки, каждая из которых предназначалась отдельно каждому сыну.

Общественная деятельность и благотворительное дело

С. активно участвовал в решении вопросов жизни города. С 1884 г. – старейшина церкви Рождества Христова «что на песках». С 1896 г. – глава комитета и попечитель Мариинско-Сергиевского приюта. Потомственный почетный гражданин. Стараниями С. это звание получили и его сыновья.

Исполнял должность гласного Санкт-Петербургской городской думы (1898 – 1905) от торговой депутации. Членствовал в Императорском Человеколюбивом обществе, Совете Александра-Иосифа Христорождественского братства, братстве Христа Спасителя и Костромского благотворительного общества. Прибалтийского православного во имя Христа Спасителя общества.

Умер С. 27 декабря 1909 г. в Санкт-Петербурге.

Семья

Первая супруга – Мария Ивановна Селянкина. Дети от первого брака: Михаил, Василий, Иван, Семен, Александра, Параскева, Елена.

Вторая супруга – Ольга Алексеевна Калинина. Дети от второго брака: Николай, Владимир, Надежда, Мария, Антонина, Евгения.