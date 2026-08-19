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СЕЛИЦКИЙ Александр Игоревич

Родился 17.11.1975, г. Краснодар. Окончил исторический факультет Кубанского государственного университета в 1997 г.

Кандидатская диссертация : Проблема генезиса королевской власти у англосаксов (2001).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии, этнологии, древней и средневековой истории Факультета истории, социологии и международных отношений Кубанского государственного университета.

Учителя : Н.И. Кирей, Н.И. Бондарь, Г.Е. Лебедева, С.Е. Федоров.

Область интересов : Проблема трансформации позднеримского общества в раннесредневековое; западноевропейская и польская геральдика и генеалогия.

Сочинения: Проблемы реконструкции общеиндоевропейской концепции сакрализации власти // Мир власти: традиция, символ, миф. М., 1997;

Проблема генезиса королевской власти у англосаксов // Человек. Природа. Общество. Актуальные проблемы. СПб., 2000;

«Воданические короли»: религиозный аспект формирования королевской власти у древних германцев // Скандинавские чтения 2000 года. СПб., 2002.