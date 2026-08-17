СЕЛЕВКИЯ-НА-ТИГРЕ (др.-греч. Σελεύκεια ἐπὶ τοῦ Τίγρη)

Греческий полис в Вавилонии, одна из столиц Селевкидов.

Селевкия была основана около 300 г. до н.э. царем Селевком I Никатором, который и дал городу свое имя. Население Селевкии составляли в основном греки и вавилоняне, частично переселенные в новый полис из своего родного города. Археологические раскопки Селевкии-на-Тигре показали, что город изначально имел типично эллинистическую планировку, однако постепенно в городской архитектуре начинали преобладать восточные элементы. При этом город, безусловно, имел полисное устройство. Роль Селевкии-на-Тигре, именуемой в клинописных текстах «царским городом» была велика: полис был административным центром не только Вавилонии, но и всех «Верхних сатрапий» – селевкидских владений к востоку от Евфрата. Селевкия нередко становилась резиденцией царя или же его соправителя (в том случае, если наследнику поручалось управление восточными областями царства). Селевкия-на-Тигре была также крупным экономическим центром и военной крепостью Селевкидов на Востоке: неслучайно мятежные селевкидские сатрапы, Молон и Тимарх, стремились в первую очередь установить свой контроль над Селевкией, что им и удавалось осуществить, во всяком случае, на короткий срок. К середине II в. до н.э. усилилось парфянское давление восточные границы державы Селевкидов. В ходе этой борьбы город трижды переходил из рук в руки, пока в конечном итоге не был захвачен парфянами после гибели Антиоха VII (129 г. до н.э.). В составе парфянского царства город долгое время сохранял свое политическое и экономическое значение, оставаясь при этом македонским городом. В римское время, в 117 г. н.э., Селевкия была захвачена легионерами Траяна, однако вскоре оставлена. Город существовал еще в III в до н.э., но постепенно приходил в упадок и, по-видимому, к середине V в. н.э. окончательно утратил свое прежнее значение.

Автор статьи: Е.М. Берзон