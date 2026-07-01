САВИНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Российский и советский живописец, педагог.

Биография и творчество

Родился в 1881 году в Саратове. Отец его был купцом, лесоторговцем. Образование Александра началось в Саратовской гимназии. Это была главная гимназия в городе, ее оканчивали многие известные исторические личности – Н.Г. Чернышевский , Д.В. Каракозов и другие. В 1897 году Александр стал студентом Боголюбовского рисовального училища. Оно открылось совсем недавно. Там юноша получил среднее профессиональное (художественное) образование.

В 1901 году отправился в столицу продолжать обучение. Там он сперва поступил на историко-филологическое отделение Санкт-Петербургского университета, но вскоре желание посвятить свою жизнь искусству живописи взяло верх, и Савинов перешел в Высшее художественное училище при Академии художеств . Окончил его в 1908 году с отличием, получил большую золотую медаль за дипломную работу под названием “Купание лошадей на Волге”. Академия организовала отличнику поездку в Италию, которую он и предпринял в 1909-1911 годах.

По возвращении на родину Савинов занялся преподаванием. Сначала он служил в Рисовальной школе Императорского Общества поощрения художеств, а потом в студии Бернштейна. Начал участвовать в художественных экспозициях, организованных творческими сообществами - “Союзом русских художников”, “Миром искусства” и др.

После Февральской революции 1917 года был участником реорганизации Академии художеств. Но в этом же году ему пришло известие о кончине матери, и он выехал в Саратов. Вернулся в 1922 году и продолжил работу в Академии художеств - уже реформированной. Так началось его длительное сотрудничество в этим учебным заведением. Там же в середине 1920-х годов Савинов организовал частную художественную студию и вел собственные занятия. Затем совместно с К.С. Петровым-Водкиным он руководил монументальной мастерской, позднее - живописной мастерской, одно время был главой кафедры композиции и т.д. Среди его учеников в Академии было много известных в будущем советских художников ( Михаил Натаревич , Евгений Чарушин , Людмила Рончевская и др.).

В 1932 году был создан Ленинградский Союз советских художников. С этого же момента Александр Иванович состоял в его рядах.

Когда началась Великая Отечественная война , живописец остался в блокадном Ленинграде. Работал над плакатами, рукописью книги о работе художника. Также готовил к эвакуации экспонаты Эрмитажа. Этот период описывается в книге Вильяма Мейланда, российского художественного критика и искусствоведа. В частности, автор отмечает тогдашнюю работу Савинова по эвакуации. Тот, в отличие от многих остальных работников, очень бережно демонтировал и упаковывал шедевры любимого им Рембрандта, не жалея на это времени. Как пишет Мейланд, «это и был его последний художественный акт любви и преданности искусству”.

В феврале 1942 года Александр Иванович Савинов скончался.