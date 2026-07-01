САВИЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Советский военный деятель, Маршал авиации (1961), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

Биография

Родился 11 (по новому стилю – 24) декабря 1910 года в Новороссийске. Рано осиротел, беспризорничал, рос в трудовой коммуне. Трудился портовым рабочим, слесарем на судоверфи. После окончания школы ФЗУ был автомехаником, шофёром, секретарём заводского комсомольского комитета.

В ноябре 1929 года был призван на службу в РККА. В 1932 году окончил Сталинградскую ВАШЛ. С апреля 1941 года – командир 29-й истребительной авиадивизии ВВС ДФ.

Великая Отечественная война

С января 1942 года – командующий ВВС 25-й армии, затем командир 205-й истребительной авиадивизии. Под его командованием уже за первые три месяца дивизия совершила 2526 боевых вылетов, уничтожив 88 самолётов, до 333 танков, 940 автомашин, 30 вагонов, 81 зенитные точки, 50 повозок, 6 складов с боеприпасами. Сам же Савицкий к середине августа 1942 года уже совершил 34 боевых вылета.

В ноябре-декабре 1942 года командовал авиагруппой 17-й воздушной армии, а затем стал командиром 3-го истребительного авиакорпуса. Под его командованием это соединение прошло боевой путь от Сталинграда до Берлина. Большое внимание уделял взаимодействию авиации с приданными частями усиления, проявил себя как блестящий организатор боевых действий в тяжёлых условиях постоянного наступления. До последнего дня войны, несмотря на принадлежность к высшему офицерскому составу и загруженность командной работой, совершал боевые вылеты, нанося врагу большие потери. Многократно вверенное ему соединений обеспечивало прикрытие действий наземных сил, в том числе рейдов танковых и пехотных частей, совершая вылеты прямо с передовых аэродромов. Всегда находился на самых сложных участках, летал на обследование аэродромов, руководил многократными перебазированиями вслед за двигающейся на запад линией фронта.

В общей сложности за время войны он совершил 216 боевых вылетов, сбив 22 вражеских самолёта лично и 2 – в группе.

Послевоенная карьера

В 1947-1948 годах возглавлял УБП истребительной авиации ГУ ВВС. В 1953-1954 и 1955-1960 годах командовал истребительной авиацией ПВО. В 1955 году окончил ВАГШ. С июля 1960 года – командующий авиацией ПВО. В 1966-1980 годах – заместитель Главкома Войск ПВО. Внёс большой вклад в освоение новой техники, укрепление боевой подготовки личного состава, повышение боеготовности частей ПВО. С апреля 1980 года – в ГГИ МО СССР. Умер 6 апреля 1990 года.