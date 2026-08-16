САРЫЧЕВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Ранние годы

Федор Васильевич родился 3 января 1824 г. (ряд исследователей указывают 1824 г.). Выходец из потомственной военной семьи. Отец – подполковник Василий Алексеевич Сарычев, командир кондукторских рот учебного морского рабочего экипажа; мать – Наталья Илларионовна Философова. Дед – вице-адмирал, командующий Черноморской эскадрой Алексей Андреевич Сарычев; родной брат деда – полярный исследователь и гидрограф адмирал Гавриил Андреевич Сарычев. Дядя – Алексей Илларионович Философов, генерал от артиллерии, воспитатель младших сыновей Николая I; дядя Николай Илларионович – генерал-лейтенант, директор Пажеского корпуса.

Обучался в Александровском кадетском корпусе, в дальнейшем – в Морском кадетском корпусе. С 1841 г. – мичман. Получил назначение в состав 37-го флотского экипажа.

Военная карьера

Начал службу на Черном море. В 1845 г. на «Бессарабии» вместе с Великим князем Константином Николаевичем совершил переход по маршруту Николаев – Одесса – Константинополь – Архипелаг и обратно. Побывал в заграничном походе на «Бессарабии», на которой плавали императрица Александра Фёдоровна (сентябрь, Генуя – Палермо), император Николай Павлович (ноябрь, Палермо – Неаполь). В 1846 г. на «Бессарабии» следовал генерал-адмирал Константин Николаевич в итальянские порты, затем императрица переезжала из Палермо в Неаполь и в Ливорно. Уже на «Камчатке» С. отправился в плавание по маршруту Ливорно – Кронштадт.

В 1847 г. последовало возвращение С. в Черноморский флот. С 1848 г. – лейтенант.

Севастополь

Проходил службу на «Гаврииле». Во второй половине 1854 г. корабль находился на рейде Севастополя. Здесь С. стал участником боев за Севастополь. Повышен до капитан-лейтенанта. Возглавлял артиллерию на четвертом бастионе. 22 апреля 1855 г. получил ранение в левое плечо, контузию, вследствие чего направлен на «Владимир».

Новые рубежи

С 1856 г. – командир «Опричника», строительство которого велось в Архангельске. На нем отбыл в Копенгаген, весной прибыл в Кронштадт.

В 1858 г. последовало зачисление по флоту, назначение на должность управляющего Выскотской конторой ведомства императорского двора в Гдове. Как капитан 2-го ранга с 1862 г. управлял придворной конторой Великого князя Константина Николаевича в Варшаве, который был в те годы наместником Царства Польского.

С 1864 г. – советник Павловского городового правления. С 1866 г. – капитан 1-го ранга. С 1867 г. – глава придворной конторой Великого князя Константина Николаевича. С 1869 г. состоял при Его Императорском Высочестве. С 1873 г. – управляющий двором Его Императорского Высочества. С 1875 г. – контр-адмирал.

Умер С. 27 марта 1884 г. в г. Гдов.

Семья

Супруга – Мария Александровна фон Рейц. Дети: Владимир, Анна, Константин.