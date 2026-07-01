САРАТОВСКАЯ КОНСЕРВАТOРИЯ

Образовательное учреждение.

Саратовская консерватория была открыта в 1912 году. До этого времени в России существовали два высших музыкальных учреждения - консерватории в Санкт-Петербурге и Москве, открытые по инициативе братьев - А.Г. и Н.Г. Рубинштейнов в 1862 и 1866. Вслед за основанием столичных консерваторий во многих провинциальных городах начали открываться музыкальные училища. Так было и в Саратове, где по инициативе местного отделения Императорского Русского Музыкального Общества (ИРМО), начавшего работать в 1873, были открыты сначала музыкальные классы с тремя отделениями (фортепианным, оркестровым и вокальным), а затем в 1895 - музыкальное училище.

Почти полвека спустя после открытия двух столичных консерваторий, когда вопрос о расширении музыкального образовательного пространства в России стал особенно актуальным, и в обществе созрело понимание того, что университеты и консерватории должны присутствовать не только в столицах, но и в других российских городах, именно в Саратове была открыта первая провинциальная консерватория. В числе претендентов на почетное право стать первым после двух столиц консерваторским городом в Российской империи были такие большие и имеющие значительные преимущества города, как Киев и Одесса. Исторический выбор пал на Саратов, который оказался наиболее подходящим местом для открытия первой провинциальной консерватории. После Саратова консерватории были основаны в 1913-м в Киеве и Одессе, в 1917-м в Харькове и Тифлисе.

К середине XIX века Саратов представлял собой крупный культурный центр Юго-Востока европейской России. По численности населения (около 150 тысяч жителей) он занимал двенадцатое место среди городов Российской империи и третье (после Петербурга и Москвы) в самой России. В 1803 здесь был открыт первый общедоступный Театр Гладкова (с 1820-х - Городской театр), в 1873 - первый в стране русский национальный цирк (в настоящее время этот цирк носит имя его основателей - братьев Никитиных). В 1885 начинает функционировать первый в русской провинции общедоступный Художественный музей (в настоящее время музей имени А.Н. Радищева). В 1897 открывается Боголюбовское рисовальное училище, в котором получили «первые серьезные уроки живописи» такие выдающиеся русские художники, как В.Э. Борисов-Мусатов, П.В. Кузнецов, П.С. Уткин. Эти события заметно укрепили культурные традиции и оживили художественную атмосферу волжского города. Здесь имелось более ста средних учебных заведений, шесть библиотек, три бесплатные публичные читальни. Наряду с Казанью, Саратов в то время признавался одним из лучших провинциальных театральных городов России. В двух постоянно работающих театрах с успехом ставились драматические и оперные спектакли. Известный актер Б.А. Горин-Горяинов утверждал, что «в России не было другого города, где было бы так широко развито любительство... и можно сказать без преувеличения: вероятно ни один провинциальный город не выделил из своей среды столько прекрасных актеров, сколько Саратов». В 1909 в Саратове открылся Университет. Русский философ и публицист В.В. Розанов писал: «Город этот теперь назначен быть университетским... В самом деле - это столица нижней Волги. Едва мы сошли на берег, как впечатления именно столицы пахнули на нас. Чистота и ширина улиц, прекраснейшие здания, общая оживленность, роскошнейший городской сад, полный интеллигентного люда, - все это несравнимо не только с другими приволжскими городами, но и с такими огромными средоточиями волжской жизни, как Нижний Новгород и Казань».

Огромную роль в становлении и дальнейшем развитии музыкального образования в Саратове история отводит личному участию губернатора М.Н. Галкина-Враского (1834-1916), который был первым председателем дирекции ИРМО. Благодаря его содействию для строительства здания Музыкального училища был отведен участок земли в центре города, на углу улиц Никольской и Немецкой (сейчас - угол улицы Радищева и проспекта Кирова). На этом месте по проекту архитектора А.Ю. Ягна в 1902 было возведено трехэтажное здание. Оно было построено на деньги князя П.М. Волконского - известного меломана и музыканта-любителя, который иногда даже выступал в концертах. Тем не менее, как это всегда бывает при строительстве, выделенных средств (а это была немалая по тем временам сумма в 193 тысячи рублей), не хватило, пришлось упростить первоначальный проект. Построенное здание внешне напоминало казарму или элеватор (так его и называли между собой саратовцы). В то же время, внутреннее обустройство здания, отделка помещений были на вполне достойном уровне. К 1912 была произведена капитальная реконструкция здания по проекту главного архитектора СаратоваС.А.Каллистратова - перестроен фасад и для занятий оперного класса надстроен IV этаж.

В качестве помощника председателя Главной дирекции ИРМО в декабре 1910 в Саратов с инспекционной поездкой прибыл выдающийся музыкант С.В. Рахманинов (он неоднократно выступал здесь с концертами). Внимательно ознакомившись с положением дел в музыкальном училище на предмет преобразования его в консерваторию, он дал отрицательный отзыв, где отметил недостаточно квалифицированный уровень педагогического состава. В то же время, он выделил и позитивные моменты, способные повлиять на положительное решение данного вопроса. Это, прежде всего, наличие превосходного здания и «личность самого директора как администратора».

Действительно, училище располагало прекрасным концертным залом - одним из лучших в России. В интервью одному из парижских журналов знаменитая польская клавесинистка Ванда Ландовска отметила: «Саратовское музыкальное училище имеет собственный концертный зал, построенный с большим вкусом и обладающий совершенной акустикой, какой, пожалуй, не найти и в Париже». В начале XX века в Большом зале выступали великие музыканты - Сергей Рахманинов, Александр Скрябин, Сергей Прокофьев, Владимир Горовиц, Иосиф Гофман, Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Владимир Софроницкий и другие.

Ключевую роль в грандиозной культурной акции открытия Саратовской консерватории сыграл с похвалой упомянутый в отзыве Рахманинова выпускник Лейпцигской и Петербургской консерваторий, почетный гражданин Саратова Станислав Каспарович Экснер - будущий первый директор нового вуза. Выдающуюся роль в этой грандиозной культурной акции сыграл первый директор Саратовской консерватории, блестящий организатор и профессиональный пианист, Почетный гражданин города Станислав Каспарович Экснер. На протяжении четырех десятилетий (с 1880-х годов) этот профессиональный пианист и блестящий администратор находился в центре музыкальной жизни Саратова. Он обеспечивал работу «Музыкальных собраний», проводимых под эгидой ИРМО, где выступал в качестве дирижера и солиста, был первым директором музыкального училища, к работе в котором привлек достойных музыкантов. В училище преподавали выпускники Санкт-Петербургской, Московской, Лейпцигской, Пражской консерваторий. Многие из них впоследствии перешли в консерваторию. Это были: пианисты В.В. Адамовский, Э.Я. Гаек, Ф.Г. Обст, А.П. Рахманов и И.А. Розенберг, скрипачи Я.Я. Гаек и В.В. Зайц(два последние - ученики знаменитого чешского скрипача О. Шевчика), виолончелист М.Я. Гордель, кларнетист В.Ц.Лаун (выпускник Пражской консерватории), певица М.А. Эйхенвальд-Дубровская, композитор и теоретик Л.М. Рудольф (ученик С.И. Танеева).

Немаловажное значение в деле открытия Саратовской консерватории имела и влиятельная поддержка со стороны высокопоставленных особ. В апреле 1911 года Саратовская городская дума постановила «просить почетных граждан города Саратова М.Н. Галкина-Враского, княгиню М.А. Мещерскую и генерала А.И. Косича поддержать ходатайство города о скорейшем преобразовании Саратовского музыкального училища в Консерваторию». 10 мая того же года М.Н. Галкин-Враский обратился к председателю ИРМО, принцессе Елене Георгиевне Саксен-Альтенбургской с просьбой об открытии Консерватории в Саратове. Поддержал эту идею и великий князь К.К. Романов.

дан города Саратова М.Н. Галкина-Враского, княгиню М.А. Мещерскую и генерала А.И. Косича поддержать ходатайство города о скорейшем преобразовании Саратовского музыкального училища в Консерваторию». 10 мая того же года М.Н. Галкин-Враский обратился к председателю ИРМО, принцессе Елене Георгиевне Саксен-Альтенбургской с просьбой об открытии Консерватории в Саратове. Поддержал эту идею и великий князь К.К. Романов.

В конце декабря 1911 года городской голова Саратова получил письмо Председателя ИРМО Её Императорского высочества принцессы Елены Георгиевны Саксен-Альтенбургской: «25 апреля сего года.... Во исполнение постановления Саратовской городской Думы Вы обратились с ходатайством в Главную дирекцию ИРМО о скорейшем разрешении в Саратове консерватории. По поводу сего ходатайства считаю нужным сообщить, что в целях возможно лучшей постановки музыкального дела в будущей консерватории я признала возможным произвести предварительное подробное ознакомление как с художественной, так и с финансовыми сторонами Саратовского отделения ИРМО и его музыкального училища путем личных переговоров как с директором училища С.К. Экснером, так и с другими представителями Саратовского отделения. Что же касается стороны материальной, то главная дирекция не могла не придти к заключению, что тех средств, коими располагает Саратовское отделение, недостаточно для консерватории. Даже по первоначальной скромной смете для открытия консерватории не достает ежегодно 3500 рублей. А результаты всестороннего ознакомления в музыкальном отношении указали на необходимость некоторых существенных добавлений для успешной деятельности консерватории вместе с представлением обновленному профессорско-преподавательскому персоналу более устойчивого вознаграждения, на что неизбежно потребуются дополнительные средства». Саратовская Городская Дума 11 января 1912 года единогласно ассигновала эту сумму. Консерватория была создана по решению Третьей Государственной Думы. В августе 1912 был утвержден учебный персонал вуза в составе восьми профессоров и семи старших преподавателей. Саратовская консерватория начала работать 10 сентября 1912 года, торжественное открытие состоялось позже - 21 октября. Данный факт отметил в выступлении на торжественном открытии помощник председателя Дирекции консерватории И.Я. Славин: «Собственно Саратовская консерватория фактически открыта и функционирует с 10 Сентября 1912 г. Сегодня торжественная санкция этого открытия. Тогда было ее рождение, сегодня - ее крещение. Теперь Саратовская консерватория приступает к работе, осененная Божьим благословением, видимым знаком которого является святая икона, поднесенная нашим Архипастырем». В тот день от духовенства Саратовской епархии консерватории был преподнесен святой образ «Нерукотворенного Спаса», чтобы он служил учащимся неисчерпаемым источником вдохновения художественными идеалами чистого святого искусства.

В тот торжественный день в Большом зале, сцена которого была украшена российскими флагами, огромными кипарисами и пальмами, присутствовало множество гостей, около 30 делегаций. Среди гостей были представители главной дирекции ИРМО, губернатор П.П.Стремоухов, вице-губернатор П.М. Боярский, городской глава В.А. Коробков, ректор Саратовского Николаевского университета Н.Г. Стадницкий.

Были оглашены десятки приветственных телеграмм от отделений Русского музыкального общества, от дирекций Петербургской и Московской консерваторий, Музыкальных академий Берлина, Дрездена, Вены и других европейских городов, от Московского Синодального училища, Большого театра, Придворной певческой капеллы и Академии художеств. Открытие Саратовской консерватории приветствовали крупные отечественные и зарубежные музыканты: А.К. Глазунов, М.М. Ипполитов-Иванов, А.С. Аренский, А.Т. Гречанинов, А.Д. Кастальский, Р.М. Глиэр, Э.Ф. Направник, В.И. Сук, Л.С. Ауэр, А.И. Зилоти, А.Н. Есипова, А.Б. Гольденвейзер, В.И. Сафонов, Н.Н. Фигнер, В. Ландовска, И. Гофман и многие другие. (Кстати, С.В.Рахманинов позже изменил своё первоначальное нелесное мнение о перспективах высшего музыкального образования в Саратове и даже поспособствовал консерватории в приобретении рояля, на котором до сих пор сохранился автограф великого композитора).

На торжественном концерте в честь открытия вуза в исполнении хора и симфонического оркестра консерватории прозвучали два произведения: «Кантата в честь музыкального искусства» Л.М. Рудольфа под управлением композитора на слова профессора, виолончелистаМ.Я. Горделя (рукопись партитуры и оркестровых голосов хранится в библиотеке СГК) и «Гимн труду» Г.Э. Конюса на слова А. Курсинского, также исполненный под управлением автора музыки. В следующие два дня состоялись студенческие концерты.

После официальной церемонии открытия было возбуждено ходатайство губернатора П.П. Стремоухова и Главной дирекции ИРМО о присвоении консерватории имени наследника престола Алексея. Николай II дал согласие, и 19 февраля 1913 года в честь цесаревича полное наименование нового вуза стало следующим: Саратовская Императорского Русского Музыкального Общества Алексеевская консерватория. Педагогический состав консерватории с первых страниц ее истории был представительным и авторитетным. С.К. Экснер проявил незаурядные организаторские возможности, чтобы сформировать блистательную плеяду консерваторской профессуры, и, как отмечал он сам, ему удалось объединить «крупные преподавательские силы, от которых не отказалась бы ни одна высшая музыкальная школа в Европе». В консерваторию были приглашены видные музыканты-педагоги из российских столиц и ряда европейских стран: корифей русской виолончельной школы С.М. Козолупов; один из лучших польских пианистов, ученик Т. Лешетицкого и А.Г. Рубинштейна, И.Сливинский; известный композитор и ученый, выпускник С.И. Танеева и А.С. Аренского, создатель теории метротектонизма Г.Э. Конюс. Педагогами консерватории в то время были также: прославленный тенор, первый исполнитель партий Ленского и Германа в Москве М.Е. Медведев, ученица Е.А. Лавровской - А.М. Пасхалова, с успехом гастролировавшая в Италии, исполнившая Снегурочку в Петербурге в спектакле, которым дирижировал Н.А. Римский-Корсаков. Работал в Саратове и выдающийся певец - саратовец Н.И. Сперанский (ученик великих мастеров вокала К.Эверарди и М. Баттистини), выступавший на оперных сценах вместе с Ф.И. Шаляпиным и А.В. Неждановой. Число обучающихся в консерватории в первом учебном году составило почти 600 человек, приехавших в Саратов со всей России - от берегов Финского залива до Кавказа и Ферганы, от западных областей до Урала и Сибири. В следующем году число возросло до 641, в 1914/1915 числилось 669 учащихся, в 1915/1916 - 693. Весной 1915 года после завершения трехлетнего обучения в переполненном Большом зале состоялись первые выпускные экзамены. Выступало 15 музыкантов: 5 пианистов, 6 вокалистов, композитор, скрипач, кларнетист и трубач. Председатель экзаменационной комиссии профессор Московской консерватории Б.Л.Яворский положительно оценил профессиональную подготовленность выпускников. К 1917 структурно оформились четыре отделения вуза - теоретическое, фортепианное, оркестровое и вокальное. Свидетельством самоочевидной плодотворности работы консерватории с первых лет ее существования служит перечень учившихся в ней студентов. Среди них - ставшие впоследствии видными деятелями музыкальной культуры скрипачи Я. Рабинович, Д. Цыганов (после смерти Я. Гаека уехал в Москву), певицы Ф. Мухтарова и Л. Русланова , композиторы К. Листов, В. Пушков, Ю. Кочуров, музыковеды И. Способин, М. Михайлов, А.Дмитриев.

С момента открытия консерватории концертная жизнь Саратова обрела особый размах. С сольными программами выступали пианисты Э. Гаек, М. Пресман, И. Розенберг, И. Сливинский, А. Скляревский, скрипачи Я. Гаек, В. Зайц, учащийся Д. Цыганов, виолончелисты С. Козолупов, Л. Ростропович, певицы М. Эйхенвальд-Дубровская, А. Пасхалова. Многое исполнялось в Саратове впервые, например, Второй фортепианный концерт Рахманинова, прозвучавший в 1913 в исполнении Э. Гаека, и целый ряд скрипичных произведений, сыгранных его братом Я. Гаеком. В 1917 А. Скляревский провёл цикл из восьми исторических концертов клавирной и фортепианной музыки, охватывающий огромные временные пласты - от старых мастеров до Прокофьева. Многочисленные концерты давал С.Козолупов, поставивший целью ознакомить саратовскую публику с наиболее значительными сочинениями виолончельного репертуара. Основное место в его программах заняли сонаты Боккерини, Бетховена, Сен-Санса, Рубинштейна, Рахманинова.

Выдающиеся музыканты Л.М. Рудольф и Г.Э. Конюс положили начало подлинно профессиональному музыкально-теоретическому и композиторскому образованию в Саратове. Музыковедческие дисциплины вел в консерватории известный музыкальный критик и общественный деятель И.В. Липаев, освещавший музыкальную жизнь Саратова в столичных и местных периодических изданиях и опубликовавший здесь свой учебник по истории музыки (один из первых в России). Фольклористское направление музыкознания было представлено в консерватории видным ученым А.М. Листопадовым, записавшим в Саратове немало народных мелодий.

Симфонический оркестр консерватории в первый год состоял из немногим более 40 музыкантов: 12 скрипок, 3 альта, 5 виолончелей, 2 контрабаса, 2 флейты, 2 гобоя, 2 кларнета, 2 фагота, 2 трубы, 4 валторны, 3 тромбона и 2 исполнителя на ударных инструментах. Под руководством профессоров консерватории Я. Гаека, В. Брандта, И. Сливинского он исполнял симфонические произведения Бетховена, Шуберта, Чайковского. В качестве дирижеров с консерваторским оркестром выступали приезжавшие по приглашению ИРМО ведущие музыканты того времени: А. Глазунов, М. Ипполитов-Иванов, А. Гречанинов, Н. Черепнин, В. Сафонов, Н. Малько, К. Сараджев. За дирижерский пульт вставали не только профессора оркестрового отделения (как, например, валторнист Г.Белоцерковский), но и музыканты других специальностей - пианисты Э. Гаек и М. Пресман, теоретики и композиторы Л.Рудольф, Г.Конюс (в число исполняемых ими произведений входили и их собственные сочинения). В сезоне 1912/1913 консерваторцы поставили первый оперный спектакль. По инициативе М.Е. Медведева ежегодно формировалась оперная труппа, которая осуществила постановку двадцати опер (в их числе - «Риголетто», «Фауст», «Жизнь за царя», «Демон», «Евгений Онегин», «Пиковая дама»...). Позднее, в 1917 группа энтузиастов, в которую входили профессора М.Е. Медведев, Н.И. Сперанский, А.М. Пасхалова, Г.Я.Белоцерковский, организовали постоянный театр под названием «Общедоступная опера». В качестве ведущих солистов выступали воспитанники консерватории В. Лосева (лирическое сопрано), Ф. Мухтарова (меццо-сопрано), Н. Скибицкий (тенор), К. Алексашин (баритон),В. Шебалин (бас). Первой была поставлена «Снегурочка» Римского-Корсакова, в которой главную партию пела одна из лучших ее исполнительниц - А. Пасхалова.

С начала работы консерватории деятельность ее педагогов и учащихся была направлена на возможно большее приобщение к музыке населения города и Саратовской губернии. В годы первой мировой и гражданской войн участились выступления в госпиталях, рабочих и армейских клубах. В 1916 по инициативе композитора и теоретика музыки Л.М.Рудольфа была создана Народная консерватория, преобразованная в 1918 в «Пролетарскую школу», обучение в которой было бесплатным. В 1918 консерватория была национализирована и получила название государственная. В сезоне 1922/1923 она отметила свой первый юбилей. За десять лет ее окончили 106 человек. Постановлением Совнаркома в 1924 Саратовская консерватория была преобразована в Музыкальный техникум. Это решение было обусловлено тем, что осенью 1921 было принято «Положение о высших учебных заведениях», согласно которому было проведено разделение на три ступени музыкального образования: низшая (школа) - 3 года обучения, средняя (техникум) - 6 лет и высшая (вуз) - 3 года. В 1923 численный состав этих ступеней в Саратовской консерватории выглядел следующим образом: первая ступень - 168 учащихся, вторая - 176, третья - 17. Несмотря на то, что консерваторию приравняли к среднему специальному учебному заведению, сохранилась прежняя внутренняя структура с теоретико-композиторским, вокальным, хоровым, фортепианным и оркестровым отделами, к которым в 1930-м был добавлен отдел народных инструментов. И в основе своей прежним остался состав квалифицированных вузовских педагогов, поддерживался высокий уровень подготовки профессиональных музыкантов. За одиннадцать лет Музыкальный техникум выпустил более 250 молодых специалистов. Неустанная и плодотворная работа позволила вернуть музыкально-образовательной системе Саратова высокий образовательный ценз. 1 сентября 1935 года консерватория была восстановлена в прежнем статусе с присвоением ей имени выдающегося русского певца Леонида Витальевича Собинова - волжанина, уроженца Ярославля, одного из первых народных артистов РСФСР, умершего в 1934. В Саратове Л.В. Собинов выступал неоднократно (в 1910, 1912, 1915 и 1924 гг.).

Директорами консерватории после С.К.Экснера были И. Сливинский (1914-1917), Г.Э. Конюс (1917-1919), Э.Я. Гаек (1919-1921), С.М. Козолупов (1921-1922), Б.К. Радугин (1922-1924, 1937-1939), В.Д. Баллод (1935-1937), М.И. Резник (1939-1940), А.О. Сатановский (1940-1941).

Как и для всей страны, большим испытанием для консерватории стали военные 40-е годы. Ушли на фронт многие студенты и педагоги, некоторые из их числа погибли в ту войну. Оставшиеся в городе вошли или в созданные шефские концертные бригады, обслуживающие призывные участки и госпитали, или в строительные отряды, задействованные на сооружении оборонных рубежей на подступах к Саратову. Концертными бригадами для выездных выступлений руководили пианисты Б.К.Радугин и Н.М. Цыганова. Педагоги и студенты (вместе с артистами МХАТа, эвакуированного в Саратов) с ноября 1941 по февраль 1942 дали 160 шефских концертов. Одна из бригад дала на Ленинградском фронте 83 концерта. В общей сложности за годы войны работники искусств дали на фронтах, в госпиталях и на мобилизационных пунктах более 9.000 концертов и 315 спектаклей. Кроме того, коллектив консерватории внес на вооружение Красной Армии свыше 80.000 рублей.

В то же время военные годы принесли и плодотворные перемены, и профессиональное обновление. Осенью 1941 в Саратов были эвакуированы музыканты из Ленинграда, Белоруссии, Молдавии, с Украины. Самой многочисленной оказалась группа педагогов и студентов Московской консерватории. Среди них были крупнейшие музыканты: пианисты Б.М. Берлин, А.Л. Иохелес, А.Д. и М.Д. Готлибы, Г.М. Коган; исполнители на струнных инструментах Л.М. Цейтлин, С.Н. Кнушевицкий, М.И. Ямпольский, Я.И. Рабинович, Ю.И. Янкелевич; вокалисты В.И. Туровская, В.И. Егоров, В.Н. Куколев. Саратовская и Московская консерватории на два учебных сезона были объединены под общим названием «Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского». В 1941-42 ею руководил Г.А. Столяров, в 1915 окончивший Петроградскую консерваторию по классу скрипки Л.С. Ауэра и обучавшийся там по дирижированию у Н.Н. Черепнина, а по инструментовке у А.К. Глазунова. В составе эвакуированной Московской консерватории оказалось созвездие крупнейших музыковедов - В.О. Берков, Г.А. Дмитриевский, И.И. Дубовский, Ю.В. Келдыш, Б.В. Левик, Т.Н. Ливанова, Вл.В. Протопопов, Я.И. Рабинович, И.Я. Рыжкин, С.С. Скребков, В.Э. Ферман, Б.Л. Яворский, В.Я. Ярустовский, а также композиторов - Б.Н. Лятошинский, Н.И. Аладов, Г.И. Литинский, Г.Я. Юдин, П.Д. Гайдамака, Ю.М. Александров. Постоянное общение с выдающимися мастерами стало для саратовских музыкантов школой художественного совершенствования. Хотя классы консерватории были предельно перегружены, почти не отапливались, не хватало света, педагоги и студенты работали как единый творческий организм, примером чему стало исполнение Седьмой симфонии Д.Д. Шостаковича объединенным студенческим симфоническим оркестром (дирижер Г. Столяров). Это было одно из первых в мире исполнений знакового для советской музыки великого произведения.

Народная артистка СССР, профессор Московской консерватории Т.П. Николаева вспоминала: «Весь коллектив консерватории, несмотря на трудности (голод, холод) был чрезвычайно дружным. Был удивительный энтузиазм от малого до великого, от личных дел до общественного. Я занималась на двух факультетах: фортепианном и композиторском. Не было даже постели, спала на двух стульях, которые к утру разъезжались в разные стороны, а целый день целеустремленно работала: играла на фортепиано в ледяных классах консерватории и сочиняла музыку. Со студентами-сокурсниками очень много музицировали для себя в четыре руки, рядом горела «буржуйка», а в животе было пусто. Мой первый сольный концерт был в Большом зале Саратовской консерватории. Храню плакат на меловой бумаге: Бах, Бетховен, Шопен». Несмотря на трудности военного времени, продолжалась исследовательская деятельность преподавателей историко-теоретического и композиторского факультетов. Проводились научные сессии, посвященные русской музыке, военно-патриотической тематике, были защищены кандидатские диссертации В.О. Беркова «Гармония Глинки», С.В.Протопопова «Камерно-инструментальное творчество С.И. Танеева».

Особый след в Саратове оставил Б.Л. Яворский - ученый с мировым именем, теоретик и историк музыки, пианист, композитор и педагог (среди его учеников - В.Цуккерман, А.Альшванг, С.Протопопов, А.Свешников). Его уникальный труд «Творческое мышление русских композиторов от Глинки до Скрябина» обсуждался в СГК, вызвал восторженный отзыв Д.Д.Шостаковича в письме, переданном в Саратов незадолго до кончины ученого. Событием стали знаменитые семинары, посвященные творчеству И.С. Баха и проблемам художественных стилей. В библиотеке консерватории хранится архив выдающегося ученого. В Малом зале установлена мемориальная доска. С 1997 проводятся Всероссийские научные чтения, посвященные памяти Б.Л. Яворского. Пребывание в Саратове специалистов такого ранга не могло не сказаться на уровне подготовки музыкальных кадров. В это время консерватория становится признанной «кузницей кадров». Трудно переоценить вклад вуза в развитие региональных и национальных музыкальных культур страны. В 1941-1942 при СГК открываются чувашская и мордовская национальные студии. Московская консерватория вернулась в столицу осенью 1943. Первое время после отъезда москвичей в работе Саратовской консерватории наступило некоторое затишье: количество студентов уменьшилось до 73 человек, сократилось число публичных выступлений. Осенью 1943 было принято всего 15 студентов, но в следующем учебном году - уже 40. В послевоенные десятилетия был продолжен сложившийся с первых лет создания консерватории курс, направленный на сохранение и углубление богатых традиций российской музыкальной культуры. В консерватории представлены педагогические школы великих русских музыкантов - Д.Д. Шостаковича , К.Н. Игумнова, Г.Г. Нейгауза, Д.Ф. Ойстраха, С.Н. Кнушевицкого, М.Л. Ростроповича, Н.М. Данилина, К.Б. Птицы, Ю.А. Шапорина, других деятелей искусства, воспитанники которых стали ведущими преподавателями вуза.

Ректорами консерватории после войны и в следующие десятилетия были: Г.К. Поповицкий (ректор в 1943-1948), С.А. Заливухин (1948-1959), Л.Л. Христиансен (1959-1964), В.С. Кузнецов (1964-1969), Б.А. Сосновцев (1969-1976), А.И. Быстров (1976-1987), В.П. Ломако (1987-1997), А.А. Скрипай (1997-2008). В настоящее время руководит консерваторией ректор - народный артист РФ, профессор Л.И. Шугом.

Саратовская государственная консерватория имени Л.В.Собинова