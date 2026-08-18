САПРЫКИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Российский историк-антиковед. Доктор исторических наук (1992), профессор, заведуюий кафедрой истории древнего мира исторического факультета МГУ (2009), ведущий научный сотрудник Центра истории Причерноморья ИВИ РАН.

Родился 26 ноября 1951 года в Москве. В 1974 году окончил исторический факультет МГУ. В 1977 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Гераклея Понтийская и Херсонес Таврический». С того же года – сотрудник Института всеобщей истории РАН. В 1992 году защитил докторскую диссертацию на тему «Понтийское царство». С 2008 года работает на кафедре истории древнего мира исторического факультета МГУ, с 2009 года – заведующий кафедрой. С 2013 года – заведующий кафедрой истории и международных отношений Филиала МГУ в г. Севастополе.

Член ВАК РФ, диссертационных советов по всеобщей истории Института Всеобщей истории РАН и Исторического факультета МГУ.

Автор более 250 научных публикаций. В область научных интересов входят история и археология Древней Греции и Причерноморья, греческая и латинская эпиграфика, нумизматика, культура и религия древних государств Причерноморья, история эллинизма.

Сочинения:

Боспорское царство на рубеже двух эпох. М., 2002.

Гераклея Понтийская и Херсонес Таврический: взаимоотношения метрополии и колонии в VI–I вв. до н. э. М., 1986.

Граффити и дипинти хоры античного Боспора. Симферополь-Керчь, 2007. (В соавторстве с А.А. Масленниковым.)

Денежное обращение на хоре Херсонеса Таврического в античную эпоху. М., 2005.

Понтийское царство. Государство греков и варваров в Причерноморье. М., 1996.

Религия и культы Понта эллинистического и римского времени. М.-Тула, 2009.

Ancient Farms and Land-Plots on the Chora of Khersonessos Taurike. Research in the Heracleian Peninsula, 1974–1990. Amsterdam, 1994.

Heraclea Pontica and Tauric Chersonesus before Roman Domination VI–I B.C. Amsterdam, 1997.

New Lead Plaques with Greek Inscriptions from East Crimea (Bosporus). Oxford, 2011. P. 13. (В соавторстве с Н.Ф. Федосеевым.)