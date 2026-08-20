САПАТЕРО, РОДРИГЕС САПАТЕРО ХОСЕ ЛУИС

Сапатéро ( исп. Zapatero) , Родригес Сапатеро Хосе Луис (род. 04.08.1960, Вальядолид) — государственный и политический деятель Испании. В 1979 вступил в Испанскую социалистическую рабочую партию (ИСРП). Окончил юридический факультет Леонского университета (1982), возглавлял молодежное отделение ИСРП в провинции Леон (1982–1988). Депутат нижней палаты в 1986–2011. Глава отделения ИСРП в провинции Леон (1988–2000), генеральный секретарь ИСРП (2000–2012). Глава кабинета в 2004–2011. Правительство С. вывело испанский военный контингент из Ирака, поддержало ряд социальных реформ, включая легализацию однополых браков (2005) и криминализацию домашнего насилия. В 2006 заключил договор о «постоянном прекращении огня» с баскской организацией ЭТА, поддержал провозглашение Статута Каталонии 2006. В сфере внешней политики проводил евроатлантический курс. Член Государственного совета в 2012–2015.

Соч. : El dilema: 600 días de vértigo. Barcelona, 2013; No voy a traicionar a Borges. Barcelona, 2021.

Лит .: Campillo О. Zapatero. Presidente a la primera. La esfera de los libros. Madrid, 2004. Д. И. Юшина.