САНУСИЙЯ

Сануси́йя — суфийское братство — орден (тарикат). Основана в 1837 в Мекке алжирским марабутом сайидом Мухаммадом ибн Али ас-Сануси (1787 или 1791 — 1859), выпускником одного из медресе Феса, членом кадирийи, а позднее — учеником главы тариката хидрийя ( идрисийя ) Ахмада ибн Идриса. Призывая к восстановлению первоначальной чистоты суннизма (маликитского мазхаба ), в 1843 перенесла свою деятельность из Хиджаза (Зап. Аравия) в оазисы Киренаики , где ее центр с 1855 находился в Джагбубе, а с 1894 — в Эль-Куфре. Сыновья и преемники Мухаммада Али — сайид Мухаммад аль-Махди (1844–1901), шайх с 1859, и сайид Мухаммад аш-Шариф (1846–1896) утвердили свое влияние на значительной части Сахары вплоть до оз. Чад и области Вадаи. С. создала под лозунгом джихада собственное военно-политическое объединение, которое с середины XIX в. возглавило борьбу племен арабов и берберов против Османской империи и Британской империи в Судане , позднее — экспансии Франции в Центральной Африке (Зап. Судан и Чад) и Алжире (с 1899). Сын Мухаммада аш-Шарифа, Ахмад (1902–1918), возглавил С. в противостоянии колонизационным устремлениям Италии в Триполитании (с 1911), а в Первой мировой вой­не встал на сторону Османов и после ее окончания вынужден был уступить Мухаммаду Идрису руководство братством, значительная часть членов которого рассеялась по Ближнему Востоку. Возрождение С. относится к годам Второй мировой вой­ны, после которой Идрис I получил признание как король Ливии . В середине 1960-х общая численность приверженцев С. в Ливии, Алжире, Нигере, Чаде, Нигерии, Камеруне и Судане составляла около 6 млн человек. Впоследствии она в большой мере утратила свои позиции, подверглась гонениям со стороны режима М. Каддафи как воплощение «исламской реакции», хотя сохраняет многочисленных сторонников в ряде стран Африки.

Лит .: Evans-Pritchard E. E. The Sanusi of Cyrenaica. London, 1954; ат-Тайиб ал-Ашхаб М. Ас-Сануси ал-Кабир. Каир, 1956; Ziadeh N. A. Sanusiyah: A Study of a Revivalist Movement in Islam. Leiden, 1968. Т. К. Кораев.