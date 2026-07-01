САНТО-ДОМИНГО

Сáнто-Доми́нго — столица Доминиканской республики , ее культурный и экономический центр. В 1936–1961 назывался Сьюдад-Трухильо («город Трухильо») в честь тогдашнего правителя Р. Трухильо . После убийства Трухильо в 1961 городу было возвращено прежнее название. Находится в юго-восточной части о. Гаити, на равнинном побережье Карибского моря, между реками Айна и Осама. С.-Д. основан 5 августа 1498 младшим братом Христофора Колумба Бартоломео на берегу р. Осама. Первоначально город назывался Новая Иза­белла, однако впоследствии получил название в честь св. Доминика. Первое постоянное поселение европейцев в Америке, в 1-й трети XVI в. — административный центр всех испанских колоний Нового Света, где были проложены первые мощеные улицы, построен первый христианский собор, открыт первый университет (1538). С 1844 — столица независимой Доминиканской республики. Численность населения — около 3,4 млн человек (оценка 2022). Более 70 % жителей города — мулаты, около 20 % — чернокожие, остальные европейцы. Крупнейший в стране узел автомобильных дорог, морской порт. Международные аэропорты: Лас-Америкас (1950), Лас-Исабела (1973), метрополитен (2008).

С.-Д. — город мирового культурного наследия, где сосредоточено самое древнее и исторически ценное европейское наследие в Северной и Южной Америке. Исторический центр ­С.-Д. — колониальный город — в 1990 был внесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Лит .: Костин В. Г. Доминиканская республика. М., 1985; Поспелов Е. М. Географические названия мира. Топонимический словарь. М., 2002. В. П. Казаков.