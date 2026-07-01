САНТА-ФЕ-ДЕ-БОГОТА

Сáнта-Фе-де-Боготá (ныне Богота) — столица Колумбии . Расположена в межгорной котловине Вост. Кордильеры на высоте свыше 2600 м . Численность населения — около 8 млн человек, агломерации — около 11 млн человек (2022). Основана в 1538 Г. Хименесом де Кесадой на месте крепости Бакатá — центра древней цивилизации индейцев чибча. В 1542–1717 — столица Новой Гранады, в 1717–1810 — вице-королевства Новая Гранада, с 1810 — независимого государства (Кундинамарки, 1810–1816; Великой Колумбии, 1819–1831; Новой Гранады, 1832–1863; Соединенных штатов Колумбии, 1863–1886; Республики Колумбии, с 1886). В С.-Ф.-де-Б. сосредоточены органы высшей власти: президент, двухпалатный парламент, правительство, Верховный и Конституционный суды. В 1948 в ходе вооруженного восстания «боготасо» центр города был разрушен и сожжен. К концу XX в. в результате индустриализации и массовой миграции С.-Ф.-де-Б. стала четвертым по величине городом в Латинской Америке. С.-Ф.-де-Б. называют «Латиноамериканскими Афинами»: здесь расположены академии и университеты, 58 музеев, 62 художественные галереи, 33 библиотечные сети, 45 сценических театров, более 150 национальных архитектурных памятников. В 2007 Б. была названа Всемирной столицей книги по версии ЮНЕСКО. Б. входит в сеть творческих городов ЮНЕСКО в категории музыки (2012). В Б. расположены многочисленные научные учреждения (Академия языка (1871); Национальная академия медицины (1873), Академия истории (1902) и др.), высшие учебные заведения (Национальный университет Колумбии (1867), Андский университет (1948) и др.), библиотеки, архивы, музеи: Музей золота, где собрано самое большое собрание золотых украшений (35 000) доколумбовых культур Южной Америки, археологии, искусств и народных традиций, искусства колониального периода, религиозного искусства; Национальный музей (1823); Музей современного искус-­­­с­тва, Дом-музей С. Боливара, Морской музей и др.; театры: «Колон» (1892), Национальный театр (1981), драматический театр «Перта» (1985) и т. д. Проводятся ежегодные международные фестивали: кино (с 1984), джазовый, театральный и музыкальный.

С.-Ф.-де-Б. — город резких социальных контрастов: разнообразной культурной и интеллектуальной жизни, и в то же время город бродяг, трущоб и наркодилеров. С.-Ф.-де-Б. поделена на четыре части: Северная — современная, Южная — беднейшая, Центр — деловая часть и Запад — богатый район с парками и спортивными комплексами. Новые районы сверкают стеклом и бетоном, башнями банков и офисов. В старом городе сохранилось множество архитектурных памятников XVI–XIX вв. На главной площади возвышается Кафедральный собор (1572–1610) и памятник С. Боливару. В старом районе Ла-Канделария расположены церкви: Сан-Франсиско (1567), Санта-Клара (XVII–XVIII вв.), Ла-Консепсьон (XVIII в.), Сан-Игнасио (XVII–XVIII вв.), Ла-Терсера (XVIII–XIX вв.) и др.

Лит. : Hernández de Alba. G. Guía de Bogotá. Arte y tradición. Bogotá, 1946; Столицы стран мира. М., 1966; Энциклопедия. Латинская Америка. М., 2013. Л. А. Ивкина.