САННИКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Художник-авангардист, график, член художественного объединения УНОВИС.

Родился 22 сентября 1902 года в Витебске. С 1919-го по 1922 год Дмитрий Николаевич получал художественное образование в Витебском народном художественном училище (ВНХУ). До и во время учебы там Санников работал конторщиком губернского земельного отдела, телеграфистом на железной дороге, в системе водного транспорта. Однако, окончив три курса ВНХУ, он решил связать свою жизнь с искусством.

В то время училище представляло собой наиболее передовое учебное заведение в России. Благодаря деятельности ВНХУ со дня его основания в 1919 году и до середины 1920-х годов Витебск был одним из центров мирового художественного авангарда. Во многом деятельность этого учебного заведения дала толчок к дальнейшему развитию многих авангардных направлений в искусстве, в частности, супрематизма и конструктивизма. В стенах этого учебного заведения одновременно вели преподавательскую деятельность такие признанные мастера как Юдэль Пэн, Марк Шагал, Казимир Малевич, Эль Лисицкий, Вера Ермолаева и др. Основанное по инициативе Шагала, с 1920 года училище перешло под влияние Малевича, который разработал для него специальную педагогическую систему. Обучение было основано на поэтапном изучении в теории и на практике различных "стадий развития" искусства, от кубизма к супрематизму. Первой ступенью изучения был сезаннизм, который представлялся начальной стадией беспредметного искусства, затем студенты перенимали манеры кубизма и кубофутуризма, постепенно продвигаясь к освоению супрематической беспредметности.

Дмитрий Санников, согласно его анкете, заполненной 28 января 1921 года, проходил в Витебском училище курс кубизма. Его учителями были Казимир Малевич и Вера Ермолаева. Самые известные из работ Санникова, дошедших до нас, относятся к этому периоду. Они выполнены именно в кубистической манере, при этом обладают выраженными чертами индивидуального стиля автора, их нельзя называть ученическими копиями картин или манер мастеров. Для работ Санникова характерны почти чертежная точность изображения, его линейная выдержанность, обогащенные разнообразием элементов и легкостью пространственных построений. Главные его работы: "Кубистическая композиция", (1921), "Телефон"(1922), "Натюрморт (карты)", ряд работ с названием "Композиция" (все 1920-е).

В 1920 году по инициативе Малевича в стенах Витебского художественного училища сформировалось художественное объединение УНОВИС ("Утвердители нового искусства"). Оно было создано с целью продвижения в массы идей и практик так называемого "нового искусства". Оставаясь учениками и студентами Малевича, многие члены УНОВИСа сотрудничали с ним на равных, развивая собственный стиль и активно принимая участие в культурной жизни Витебска и России в целом. В 1922 году ВНХУ было расформировано по инициативе властей. Большинство членов УНОВИСа вынуждены были переехать в Петроград вслед за Малевичем. Санников, окончив только три курса ВНХУ, также уехал из Витебска. В октябре 1922 года он был зачислен на общий курс бывшей Академии художеств в Петрограде. Затем, в декабре 1923 года он был переведен на первый курс полиграфического факультета, где получал специальность книжного графика. В 1924 году Санников даже состоял членом предметной комиссии полиграфического факультета. Однако ему не удалось закончить обучение и 24 сентября 1925 года он был исключен из списка студентов Академии художеств.

В 1924-1926 годах Санников вел активную научную и практическую деятельность в ленинградском Государственном институте художественной культуры (ГИНХУКе). Основой творческого коллектива этого учреждения стала группа Малевича, прибывшая из Витебска, частью которой был и Санников. В Центральном государственном архиве литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ) сохранился протокол занятия, проходившего в ГИНХУКе 12 февраля 1924 года, на котором Малевич разбирал футуристическую композицию Санникова. Ее он приводил как пример светового решения в футуризме и на ней показывал разницу с импрессионистским пониманием света. ГИНХУК, как самостоятельное и творчески независимое исследовательское учреждение, просуществовал до 1926 года.

В Ленинграде Санников также работал руководителем кружка изобразительных искусств Василеостровского и Выборгского домах просвещения. За свою общественную деятельность он был отмечен журналом "Жизнь искусства" (№ 40 за 5 октября 1926 года). В 1926 году художник был призван в Красную армию.

Сведений о дальнейшей деятельности и жизни Дмитрия Николаевича Санникова очень мало. О его произведениях после середины 1920-х годов известно только из воспоминаний художника К.И. Рождественского (1906-1997): "Работал дома; приносил свою живопись для беседы с К.С. (*Малевичем). Выразительные бело-веронезные гаммы футуристических ритмов. Один холст "Киноаппарат" Малевич оставил и повесил в своем кабинете".

Последнее свидетельство о Санникове встречается в дневнике художника-авангардиста Льва Александровича Юдина (1903-1941) и датируется февралем 1928 года.