САНЧО VI МУДРЫЙ

Сáнчо VI Мýдрый ( исп. Sancho VI el Sabio) (1133 — 27.06.1194, Памплона) — король Наварры (с 1150), стал вторым правителем восстановленного королевства после смерти отца, Гарсии Рамиреса IV Восстановителя. При С. VI М. новое название королевства — Наварра — стало официальным и использовалось в титулатуре королей вместо прежнего (Памплона). Основной задачей правления С. VI М. было сохранение и укрепление статуса королевства как самостоятельного политического образования, который не признавали короли Кастилии и Арагона. Монархи сопредельных государств заключили несколько договоров, в которые входил пункт о разделе земель Наварры (договор в Туделене, 1151; в Лериде, 1157; в Касорле, 1179). С. VI М. удалось не только сохранить королевство, но и положить конец вассальной зависимости от королей Кастилии (1158). После вой­н с Кастилией (1162–1163 и 1173–1176) Наварра утратила земли Риохи, но закрепила за собой Алаву, Гипускоа и Дурангесадо. С. VI М. начал расширять свое политическое влияние на земли Гаскони, в результате чего возникла область Нижняя Наварра. Чтобы ослабить могущественные семьи старой знати, нередко оказывавшие поддержку королям Кастилии, C. VI М. покровительствовал инфансонам (представителям среднего и мелкого дворянства) и горожанам, даруя привилегии как отдельным лицам, так и социальным группам. В баскских землях он основал города Сан-Себастьян (1180) и Витория (1181). В 1179–1194 реформировал обложение сельского населения, сократив разнообразие и количество платежей.

Лит .: Lacarra J. M. Historia política del reino de Navarra. Vol. 2. Pamplona, 1972. P. 37–89; Elizari Huarte J. F. Sancho VI el Sabio, Rey de Navarra. Pamplona, 1991. Г. А. Попова.