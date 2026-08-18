САНЧО II СИЛЬНЫЙ

Сáнчо II Си́льный ( исп . Sancho II el Fuerte) (1038 или 1039, Самора — 07.10.1072, там же) — король Кастилии с 1065, Леона с 1072, Галисии с 1071. Унаследовал графство Кастилию как часть владений своего отца короля Фернандо I Великого и стал первым королем Кастилии. По завещанию Фернандо I получил право на взимание дани ( исп . parias) с Сарагосской тайфы. Среди приближенных С. II С. важную роль играл Родриго Диас де Вивар ( Сид Кампеадор ), ставший королевским альфересом (военачальником). В 1067 С. II С. осаждал Сарагосу с целью добиться выплаты дани, в том же году воевал со своими двоюродными братьями — Санчо IV , королем Наварры, и Санчо I, королем Арагона. Конфликт завершился присоединением к Кастилии областей Буреба, Монтесе-де-Ока и Панкоробо. В 1068 началась серия конфликтов между С. II С. и его младшими братьями — Альфонсо VI , королем Леона, и Гарсией I, королем Галисии, за передел наследства. В 1071 С. II С. и Альфонсо VI сместили с галисийского трона Гарсию I, а в 1072, после сражения при Гольпехаре, С. II С. взял в плен Альфонсо VI и объявил себя королем Леона. Часть знати королевства Леон и епископ города были недовольны приходом к власти C. II С. Мятежники собрались в крепости Саморы, резиденции доньи Урраки, сестры С. II С. и Альфонсо VI, выступавшей на стороне последнего. Во время осады Саморы С. II С. был убит. Похоронен, согласно завещанию, в монастыре Сан-Сальвадор-де-Онья.

Лит .: Puyol y Alonso J. Cantar de gesta de don Sancho II de Castilla. Madrid, 1911; Martínez Díez G . Alfonso VI: señor del Cid, conquistador de Toledo. Madrid, 2003. Г. А. Попова.