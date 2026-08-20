САН-ИЛЬДЕФОНССКИЙ ДОГОВОР 1777

Сан-Ильдефóнсский договóр 1777 (так называемый первый договор в Сан-Ильдефонсо) — соглашение об урегулировании территориальных споров между Испанией и Португалией в Южн. Америке. Заключен 1 октября 1777 в г. Сан-Ильдефонсо (Испания). Договор подводил итоги Испано-португальской вой­ны 1776–1777. По С.-И. д. Испания получала территории, занятые Португалией в ходе Семилетней вой­ны 1756–1763 . Ранее заключенные соглашения о колониальных владениях (Тордесильясский, Сарагосский договоры, статьи Утрехтского мира и Парижского мирного договора о колониях Испании и Португалии) были признаны недействительными. Португальцы уступили Испании г. Колония-дель-Сакраменто, о. Сан-Габриэль, а также острова Аннобон и Фернандо-По в водах Гвинеи в обмен на уход испанцев с о. Санта-Катарина. Португалия отказывалась от притязаний на Филиппинские, Марианские острова. Спор между двумя государствами о границах их владений в Южн. Америке не был решен окончательно, но договор ознаменовал сближение двух стран после долгой конфронтации с момента обретения Португалией независимости в 1640.

Лит. : Moses B. Spain’s Declining Power in South America, 1730–1806. Berkeley, 1919; Anderson M. S. The Rise of Mo­dern Diplomacy, 1450–1919. London–New York, 1993; Stein S., Stein B. Apogee of Empire: Spain and New Spain in the Age of Charles III, 1759–1789. Baltimore, 2003; El equilibrio de los imperios. De Utrecht a Trafalgar / Coord. A. Guimerá, V. Peralta. Madrid, 2005; Elliott J. H. Spain, Europe and the wider world, 1500–1800. New Haven–London, 2009. А. А. Митрофанов.