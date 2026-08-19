САН-ФРАНЦИССКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Созвана по решению Крымской (Ялтинской) конференции для учреждения Организации Объединенных Наций и подготовки окончательного текста Устава ООН.

Проходила 25 апреля-26 июня. Приглашающими державами выступили СССР, США, Великобритания и Китай. Торжественное открытие конференции в Сан-Франциско происходило в тот же день, когда в немецком городе Торгау на Эльбе встретились советские и американские войска. В Сан-Франциско были представлены делегации государств, подписавших 1 января 1942 г. Декларацию Объединенных Наций, а также присоединившиеся к ней затем и объявившие до 1 марта 1945 г. войну Германии и ее союзникам. На конференцию прибыли государственный секретарь США Э. Стеттиниус, нарком иностранных дел СССР В. М. Молотов (возглавлял советскую делегацию с 25 апреля по 8 мая 1945 г., после его отъезда — советский посол в США А. А. Громыко), министр иностранных дел Великобритании А. Иден. Всего в работе конференции приняли участие 282 делегата от 50 стран, свыше 1500 экспертов и советников. От Европы присутствовали делегации 13 стран; от Американского материка — 22 государства; от Африки — 4; от Азии — 9 (в т. ч. Китая и Индии), а также делегаты от Австралии и Новой Зеландии. Приглашение Временному правительству Польши из-за отказа западных держав направлено не было, и вопрос об ее участии в ООН в качестве первоначального члена решился только в самом конце работы конференции. Согласование главных документов было нелегкой задачей, т. к. весной-летом 1945 г.усилилась напряженность в отношениях между СССР и западными союзниками. Имелись и большие технические трудности: в дополнение к прежним своим предложениям четыре приглашающие державы выдвинули большое число совместных поправок, а 36 других государств — свыше тысячи. Дополненный и переработанный текст проекта Устава ООН содержал новые положения. Повышалась роль и значение Генеральной Ассамблеи ООН. В состав организации включались все ее члены, в т. ч. две советские союзные республики — Украина и Белоруссия. Подтверждалось, что высшим органом, на который возлагается главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности, является Совет Безопасности, состоящий из 11 членов организации: 5 постоянных членов (СССР, США, Великобритании, Франции и Китая) и 6 непостоянных, избираемых на 2-годичный срок (в послевоенные годы состав Совета Безопасности расширялся). В ходе дискуссии представители ряда стран выступили против согласованного положения о порядке голосования в Совете Безопасности («ялтинская формула»). Советская делегация по-прежнему отстаивала принцип единогласия пяти великих держав. США и Великобритания хотели бы теперь дать «ялтинской формуле» интерпретацию, которая ограничила бы применение принципа единогласия постоянных членов. 7 июня 1945 г. удалось прийти к соглашению, сохранявшему принцип единогласия постоянных членов Совета Безопасности. «Ялтинская формула» была включена в статью 27 Устава ООН. Согласно ей, решения Совета Безопасности по всем, кроме процедурных, вопросам считались принятыми, когда за них подали голоса 7 членов Совета, включая совпадающие голоса всех постоянных его членов. «Право вето» — ключевой принцип системы согласованного принятия решений по линии ООН — является гарантией того, что Совет Безопасности не будет использован каким-либо одним или несколькими государствами в своих целях. 26 июня 1945 г. на заключительном заседании конференции Устав ООН подписали СССР, США, Великобритания, Китай и Франция, а затем в алфавитном порядке другие страны-участницы организации. Устав вступил в силу 24 октября 1945 г.

Исторические источники:

Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. М., 1984.

Автор статьи: Поздеева Л. В.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015