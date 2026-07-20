САМУЙЛОВ ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ

Биография и военная карьера

Происходил из дворянской семьи, православный по вероисповеданию, сын капитана. После окончания Суворовского кадетского корпуса продолжил военное образование в Александровском военном училище. Начал службу во 2-ом гренадерском Ростовском полку Его императорского высочества великого князя Михаила Александровича. В 1912 г. стал летчиком 5-ой воздухоплавательной роты 5-го гродненского авиаотряда. В 1914 г. окончил Военную авиационную школу в Севастополе, которая была основана в 1910 г., и после начала Первой мировой войны переведен в 19-й корпусной авиационный отряд. В 1915 г. в составе 24-го корпусного авиационного отряда принимал активное участие во второй осаде австрийской крепости Перемышль, окончившийся взятием крепости, за что получил орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом. За сбитый аэроплан противника в воздушном бою во время разведывательного полета у станции Дембице 24 апреля 1915 г. подпоручик Самойлов был удостоен Георгиевского оружия (Золотое оружие «За храбрость»). 10 июня получил очередной чин поручика. Сражался в составе еще нескольких авиационных отрядов пока не был в мае 1916 г. переведен в Севастопольскую Его Императорского Высочества Великого Князя Александра Михайловича военную авиационную школу, располагавшуюся в поселке Кача севернее Севастополя, в качестве обучающего офицера. Несколько раз переводился в действующую армию на фронт, но затем возвращался в авиашколу. С 21 апреля 1917 г. — младший офицер 2-го авиационного отряда истребителей. В мае получил чин штабс-капитана. В июне Самойлова назначали командиром 11-го армейского авиационного отряда. 2 ноября 1917 г. его сняли с должности за «недостойный поступок для офицера», но по требованию солдат, заступившихся за «любимого командира», до окончания расследования оставался во главе отряда. В январе 1918 г. Самуйлов с фронта вновь был переведен в Севастопольскую авиашколу, где находился на должности обучающего офицера. Во время Гражданской войны перешел на сторону белых и служил капитаном в авиации донских казаков, а затем в Русской армии барона П.Н. Врангеля . 13 марта 1920 г. Самуйлов смог чудом эвакуироваться из Новороссийска в Крым, когда многие белые солдаты и офицеры оказались в плену в результате стремительного наступления красных войск. Произведен в полковники за боевые отличия. В ноябре 1920 г. после поражения белых эвакуировался из Крыма. Поселился в Польше, некоторое время работал таксистом, затем в авиационных мастерских Варшавы. Погиб в результате несчастного случая.