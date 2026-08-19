САМСОНОВ, АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Самсóнов, Александр Васильевич (02[14].11.1859, с. Андреевка, Херсонская губ. — 17[30].08.1914, близ г. Вилленберг в Вост. Пруссии, ныне Вельбарк, Польша) — российский государственный и военный деятель, генерал от кавалерии (1910), командующий 2-й русской армией в Первой мировой вой­не 1914–1918 .

Из дворян. Окончил Владимирскую военную гимназию и Николаевское кавалерийское училище (1877), выпущен корнетом в 12-й гусарский Ахтырский полк. Участник Русско-турецкой вой­ны 1877–1878 (см. Русско-турецкий вой­ны XVII–XIX вв. ). В 1884 окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду с производством в штаб-ротмистры. Служил на штабных офицерских должностях. В 1896–1904 — начальник Елисаветградского кавалерийского юнкерского училища, а также гласный Елисаветградского уездного земства. Участвовал в Русско-японской вой­не 1904–1905 , за боевые отличия произведен в генерал-лейтенанты. В 1909–1914 был генерал-губернатором Туркестана , командующим вой­сками Туркестанского военного округа и наказным атаманом Семиреченского казачьего вой­ска.

В августе 1914 назначен командующим 2-й армией Северо-Западного фронта. Принял участие в Восточно-Прусской операции (август-сентябрь 1914). Как командующий армией допустил ряд стратегических просчетов, из-за которых 2-я армия была разбита. В ночь на 17[30] августа 1914, приняв группу блуждающих в лесу казаков за германский разъезд и не желая оказаться в плену, С. застрелился.

Лит .: Залесский К. А. Кто был кто в Первой мировой вой­не. М., 2003; Нелипович С. Г. Два похода: борьба за Восточную Пруссию в октябре-октябре 1914 года. М., 2020. Н. А. Копылов.