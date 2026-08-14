САМОА

Самóа (Независимое Государство Самоа, до 1997 Западное Самоа) — государство в западной Полинезии к северо-востоку от Тонги и Фиджи и к юго-востоку от Тувалу. Занимает западную часть архипелага Самоа, включает 4 обитаемых острова, главные из которых — Савайи (1707 кв. км) и Уполу (1119 кв. км, около 75 % жителей С.). Восточная часть архипелага, Американское Самоа (площадь 200 кв. км, население 45,4 тыс. человек, 2022), принадлежит США. Площадь — 2831 кв. км. Численность населения — 205,6 тыс. человек (2021), 96 % самоанцы. Столица и единственный город: Апиа . 11 итумало (округов), восходящих к доевропейской традиции. Парламентская республика; в парламенте (Фоно) 50 депутатов — 47 мест избираются из числа матаи — глав традиционных кланов; не менее 10 % депутатов должны составлять женщины. Формальный глава государства — О ле Ао о ле Мало — с 2007 избирается Фоно на 5 лет из числа матаи, с правом переизбрания.

Культура лапита, охватившая также ареал Соломоновых Островов , Вануату , Тонги, Фиджи, проникла в С. до начала I тысячелетия до н. э. С древних времен население С. связано с тонганцами и фиджийцами. До сегодняшнего дня сохраняются династии Са Малиетоа (потомки победителя тонганцев в XIII в.), Са Тупуа (потомки Саламасины, королевы XVI в.), внутри которых наследуются старинные титулы Малиетоа, Тупуа Тамасесе и новые, XIX в., Матаафа и Туималеалиифано.

Европейский первооткрыватель — нидерландский мореплаватель Якоб Роггевен (1722). В 1768 французский путешественник Луи де Бугенвиль назвал архипелаг островами Мореплавателей, высоко оценив искусство коренных жителей. В 1824 С. посетили русская экспедиция О. Е. Коцебу и североамериканское китобойное судно. С 1830 разворачивается лондонская конгрегационалистская миссия.

В отличие от Тонги, C. не удалось отстоять независимость. C 1870-х гавани и земли С. стали ареной борьбы Великобритании, США, Германии, которая повлекла за собой и внутрисамоанское противостояние. В гражданских вой­нах 1887–1889, 1893–1894 победил Малиетоа Лаупепа (1841–1898). 14 июня 1889 установлено совместное управление С. Великобританией, США и Германией. 2 декабря 1899 Западное С. получила Германия, Восточное — США (ныне Американское Самоа); Великобритания добилась от Германии ряда уступок, в частности закрепив за собой все Соломоновы Острова. В декабре 1889–1894 на С. жил и умер шотландский писатель Р. Л. Стивенсон, описавший борьбу великих держав за С. и боровшийся за права коренного населения.

В 1908 подавлено мощное восстание против германских колониальных властей. После Первой мировой вой­ны 1914–1918 — мандатная территория (см. Мандатная система ) Новой Зеландии, с 1947 — ее подопечная территория. В 1923–1924 на о. Савайи создатель этнографического кинематографа Роберт Флаэрти (1884–1951) снимал фильм «Моана южных морей» (1926) о взрослении молодого человека. В 1925–1926 на С. работала североамериканский антрополог Маргарет Мид (1901–1978), чья книга «Взросление на Самоа» (1928), с описанием вольных нравов самоанских подростков, стала важным аргументом западной культурной революции 1960-х; впоследствии тезисы Мид подвергались критике.

C 1927 действует национальное движение Мау. К 1952 население достигло 87 тыс. жителей. 10 мая 1961 на референдуме 85,40 % граждан Западного С. высказались за независимость и 86,49 % — за новую конституцию. С. объявило независимость с 1 января 1962 — первым из государств Океании , не считая Австралии и Новой Зеландии. По конституции 1961 избирательными правами обладали только матаи; всеобщее избирательное право введено в 1990. К 2014 население достигло 192,6 тыс. человек. 4 июля 1997 переименована из Западного С. в С.

Экономика основана на туризме (около 120 тыс. в 2014) и сельском хозяйстве (кокосы); доля городского населения составляет только около 20 %. Значительны переводы диаспоры (Австралия, Новая Зеландия, США, более 0,5 млн человек) и международная помощь.

В 1984 открыт Национальный университет Самоа.

Член ООН (1976), Содружества Наций (1970), Всемирной торговой организации (2012).

Лит. : Stevenson R. L. A Footnote to History: Eight Years of Trouble in Samoa. London, 1892; Krämer A. Die Samoa-Inseln. 2 Bd. Stuttgart, 1902–1903; Gilson R. Ph. Samoa 1830 to 1900, The Politics of a Multi-Cultural Community. Melbourne, 1970; Kennedy P. M. The Samoan Tangle: A Study in Anglo-German-American Relations 1878–1900. Dublin, 1974; Мифы, предания и сказки Западной Полинезии (Острова Самоа, Тонга, Ниуэ, Ротума) / Изд. подг. М. С. Полинской. М., 1986; Коцебу О. Е. Новое путешествие вокруг света в 1823–1826 гг. / Пер. с нем. Изд. 3-е. М., 1987; Meleisea M. The Making of Modern Samoa: Traditional Authority and Colonial Administration in the Modern History of Western Samoa. Suva, 1987; Стивенсон Ф. , Стивенсон Р. Л. Четыре года на Самоа / Пер. с англ. М., 1989; Orans M. Not Even Wrong: Margaret Mead, Derek Freeman, and the Samoans. Novato (Ca.), 1996. А. А. Исэров .