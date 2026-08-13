САМО

Сáмо ( лат . Samo) (ум. в 658/659) — основатель древнейшего известного политического образования славян. Согласно франкской «Хронике Фредегара» (VII в.), С. был торговцем-франком родом из «округа Сенонаго» (район современного г. Санс во Франции, по другой версии, г. Суаньи в Бельгии). В 4-й год правления франкского короля Хлотаря II (623/624) С. с группой торговцев отправился к славянам-венедам и возглавил их восстание против авар , затем был избран королем ( лат . rex). Около 631 разбил вой­ска короля Австразии Дагоберта I у крепости Вогастисбурк (местоположение неизвестно), после чего верховную власть С. признал Дерван, князь сорбов (лужицких сербов), ранее подчинявшийся франкам. Венеды стали нарушать границы франкских владений и нападать на Тюрингию. С. умер после 35-летнего правления, оставив 22 сына и 15 дочерей от 12 жен. Сведения о С. во франкских исторических сочинениях IX в. («Gesta Dagoberti», 830-е; «Conversio Bagoariorum et Carantanorum», ­870-е) восходят к «Хронике Фредегара» и не содержат дополнительной аутентичной информации. Территории, подконтрольные С., достоверно не локализованы (по разным версиям, это были земли современной Чехия, Нижней Австрии, Каринтии, Венгрии, Зап. Словакии и др.). Также остаются дискуссионными характер созданного С. политического образования и этимология его имени (существует гипотеза, что это не личное имя, а титул).

Ист .: Хроники Фредегара / Пер. Г. А. Шмидта. СПб., 2015. С. 212, 223–225, 228–229.

Лит .: Lutovský M., Profantová N. Sámova říše. Praha, 1995; Жих М. И. Славянский правитель Само и его «держава». СПб., 2019; The Oxford Handbook of the Merovingian World / Ed. B. Effros, I. Moreira. Oxford, 2020. С. Г. Мереминский.