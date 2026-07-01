САМИЗДАТ

Самодеятельные издания, выпуск газет и журналов гражданами без контроля государства.

В СССР самиздат как общественное явление возник в 50-е гг. и первоначально в основном не был оппозиционным. Методом самиздата распространялся даже секретный доклад Н. Хрущева на ХХ съезде КПСС . Перепечатывались литературные произведения, стихи. Распространение политизированных самодеятельных изданий в 50-е гг. происходило тиражами в несколько десятков копий и быстро пресекалось. Сборники литературных произведений расходились в сотнях и тысячах экземпляров. Однако постепенно литературный самиздат политизировался.

Организаторы чтений стихов на площади Маяковского («Маяк») стали делать сборники самиздата – по образцу популярных в это время толстых литературных журналов. А. Гинзбург собрал стихи непризнанных поэтов и опубликовал их в альманахе «Синтаксис». Сборник был иллюстрирован видным альтернативным художником из « Лианозовской группы » Е. Крапивницким. В 1959-1960 гг. вышло три номера со стихами Б. Окуджавы, И. Бродского, Н. Горбаневской. Тираж достигал 300 экземпляров, что много для машинописного издания, которое распространяется из единого центра (в середине 60-х гг. образуется сеть перепечатки самиздата, которая будет подхватывать и множить тексты годами). В июле 1960 г. Гинзбург был арестован. Участники «Маяка» выпустили также сборники «Коктейль» и «Бумеранг». Ю. Галансков выпустил в 1961 г. толстый (200 стр.) альманах «Феникс». После разгона «Маяка» его участники выпустили в 1962 г. два номера журнала «Сирена».

Диссидентское движение создало сеть распространения самиздата с критикой советских порядков. Инакомыслящие печатали свои статьи на машинке в нескольких экземплярах и передавали товарищам, которые перепечатывали понравившиеся им тексты. Таким образом, распространение самиздата было децентрализованным. Оно преследовалось КГБ , его изготовителей и распространителей арестовывали за «клевету» на советский строй, которую советские суды «находили» в статьях диссидентов. «Клеветой» называли любую критику политического и социального строя. Часть диссидентских изданий («Хроника текущих событий» и др.) были посвящены преследованиям диссидентов, в них публиковались только факты. Несмотря на это крупнейшие диссидентские издания были к 1983 разгромлены, их издатели арестованы. С началом Перестройки неформалы также начинают выпускать политический самиздат. Первоначально его тиражи были очень малы и не беспокоили власти. Но уже в 1988-1989 оппозиционным группам удалось наладить выпуск своих изданий («Экспресс-хроника», «Община», «Свободное слово», «Панорама» и др.) многотысячными тиражами. Они более откровенно обсуждали политическую ситуацию, и официальные издания также вынуждены были писать о вопросах, которые раньше запрещалось затрагивать. Это вело к расширению пространства «гласности». В 1990-1991 в СССР восторжествовала свобода слова. Из некоторых неформальных изданий вышли профессиональные журналистские коллективы.

Исторические источники:

Антология самиздата. М., 2005.

Автор статьи: Шубин А.В.