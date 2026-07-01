САМАРСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
БУК «Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина» - один из старейших музеев Поволжья.
В настоящее время музей располагает несколькими зданиями. Основное специализированное здание, бывший Самарский филиал Центрального музея В.И. Ленина, было построено в 1989 году.
В нем 2500 кв. метров экспозиционных и выставочных площадей, кинолекционный зал на 270 мест, библиотека с читальным залом. Здесь расположены основная экспозиция музея, помещения для хранения коллекций, художественная мастерская, фотосалон, кафе на 40 мест, музейный магазин и информационный центр.
Ежегодно музей посещает более 205 тысяч человек. В фондах музея хранятся свыше 180 тысяч музейных предметов. Музей располагает богатыми археологическими, естественнонаучными коллекциями (палеонтологической, минералогической, зоологической, ботанической), выразительными историко-бытовыми и этнографическими коллекциями.
Интересны нумизматическая коллекция, коллекции редкой книги XVIII-XIX веков, документов XVIII-XX веков, холодного и огнестрельного оружия России, а также стран Запада и Востока (XIV-XX веков).
В основном корпусе музея особенно интересны экспозиции по природе края «От морского ящера идо степного сурка» и «Четыре стола. Жизненный круг народов Среднего Поволжья». В 2000 году налажены международные контакты с Канадским музеем цивилизации. В 2006-2007 году в Канаде реализован совместный выставочный проект «Хозяева степей».
Проект «Хозяева степей» не имеет аналогов в мировой музейной практике. Для создания совместной российско–канадской выставки были использованы результаты многолетних археологических исследований в обоих регионах, результатом которых стал научный труд «Хозяева степей: древние кочевники Канады и России», изданный на английском, французском и русском языках.
Впервые в рамках одной выставки можно сравнить образ жизни, способы охоты, жилища и искусство древних кочевников Северной Америки и Степного Заволжья. С июня 2008 года по 15 февраля выставка работала в России в Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина. Выставку посетили 53000 человек.
В музее успешно освоен проектный метод работы. За последние 10 лет были реализованы десятки проектов, выигравшие конкурсы таких фондов как «Институт Открытое Общество», Фонд Форда, Фонд IREX, Фонд Президента РФ, Фонда Потанина и другое.
Музей одним из первых стал активно внедрять в свою деятельность информационные технологии. Все рабочие места автоматизированы, соединены единой сетью и выходом в Интернет. Одним из первых в России СОИКМ имени П.В. Алабина внедрил учетно-фондовую программу КАМИС. Ежегодно увеличивается электронная база данных музея, в настоящее время достигающая 50000 единиц.
Музей трижды принимал участие во Всероссийском фестивале «Интермузей». На первом фестивале в 1999 году был получен Диплом за лучшую тематическую экспозицию. В 2003 году - Специальный диплом «За милосердие» (за лучший социально-ориентированный проект. В 2008 году с проектом « Горизонт - 120» музей стал одним из трех номинантов на получение Гран-при конкурса.
Иллюстрации:
Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина.