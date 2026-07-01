САМАРСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

БУК «Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина» - один из старейших музеев Поволжья.

В настоящее время музей располагает несколькими зданиями. Основное специализированное здание, бывший Самарский филиал Центрального музея В.И. Ленина , было построено в 1989 году.

В нем 2500 кв. метров экспозиционных и выставочных площадей, кинолекционный зал на 270 мест, библиотека с читальным залом. Здесь расположены основная экспозиция музея, помещения для хранения коллекций, художественная мастерская, фотосалон, кафе на 40 мест, музейный магазин и информационный центр.

Ежегодно музей посещает более 205 тысяч человек. В фондах музея хранятся свыше 180 тысяч музейных предметов. Музей располагает богатыми археологическими, естественнонаучными коллекциями (палеонтологической, минералогической, зоологической, ботанической), выразительными историко-бытовыми и этнографическими коллекциями.

Интересны нумизматическая коллекция, коллекции редкой книги XVIII-XIX веков, документов XVIII-XX веков, холодного и огнестрельного оружия России, а также стран Запада и Востока (XIV-XX веков).

В основном корпусе музея особенно интересны экспозиции по природе края «От морского ящера идо степного сурка» и «Четыре стола. Жизненный круг народов Среднего Поволжья». В 2000 году налажены международные контакты с Канадским музеем цивилизации. В 2006-2007 году в Канаде реализован совместный выставочный проект «Хозяева степей».

Проект «Хозяева степей» не имеет аналогов в мировой музейной практике. Для создания совместной российско–канадской выставки были использованы результаты многолетних археологических исследований в обоих регионах, результатом которых стал научный труд «Хозяева степей: древние кочевники Канады и России», изданный на английском, французском и русском языках.

Впервые в рамках одной выставки можно сравнить образ жизни, способы охоты, жилища и искусство древних кочевников Северной Америки и Степного Заволжья. С июня 2008 года по 15 февраля выставка работала в России в Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина. Выставку посетили 53000 человек.

В музее успешно освоен проектный метод работы. За последние 10 лет были реализованы десятки проектов, выигравшие конкурсы таких фондов как «Институт Открытое Общество», Фонд Форда, Фонд IREX, Фонд Президента РФ , Фонда Потанина и другое.

Музей одним из первых стал активно внедрять в свою деятельность информационные технологии. Все рабочие места автоматизированы, соединены единой сетью и выходом в Интернет. Одним из первых в России СОИКМ имени П.В. Алабина внедрил учетно-фондовую программу КАМИС. Ежегодно увеличивается электронная база данных музея, в настоящее время достигающая 50000 единиц.

Музей трижды принимал участие во Всероссийском фестивале «Интермузей». На первом фестивале в 1999 году был получен Диплом за лучшую тематическую экспозицию. В 2003 году - Специальный диплом «За милосердие» (за лучший социально-ориентированный проект. В 2008 году с проектом « Горизонт - 120» музей стал одним из трех номинантов на получение Гран-при конкурса.

Иллюстрации:

Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина.