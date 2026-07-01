САМАРСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Самарский епархиальный церковно-исторический музей открыт 14 мая 1997 года, по инициативе Епископа Самарского и Сызранского Сергия (ныне Митрополита).

Музей начинался с одной комнаты и располагал небольшим собранием экспонатов. Основу этого собрания составляли личные вещи, книги и документы двух Владык: митрополита Мануила (Лемешевского) и митрополита Иоанна (Снычева).

В 2001 году музей вошел в Союз музеев России . В 2002 году музей был зарегистрирован как учреждении культуры и штат его был расширен. Большой вклад в разработку научной концепции музея внесли архимандрит Вениамин (Лабутин) и Радченко Ольга Ивановна (директор музея).

В настоящее время постоянная экспозиция размещается в двух залах: экспозиция первого зала посвящена истории Православной Церкви в Самарском крае. Здесь представлены документы, фотографии архиереев, возглавлявших нашу епархию, фотографии храмов, полностью уничтоженных в 1930-е годы и другое. Центральное место в этом зале занимает мемориальная келия митрополита Мануила (Лемешевского), одного из известнейших иерархов Русской Православной Церкви ХХ века.

Во втором зале музея располагается экспозиция церковного искусства. Здесь представлены изделия монастырских мастерских (золотошвейных, белошвейных, иконописных), старопечатные и рукописные книги, иконы местных иконописных мастерских и отдельных иконописцев, например, иконы Григория Журавлева, который родился в 1858 году в селе Утевка Бузулукского уезда Самарской губернии, безруким и безногим (писал иконы , держа кисть в зубах).

Третий зал - выставочный, за эти годы в музее было организованно и проведено 38 выставок, в том числе, две международных.

На сегодняшний день в экспозиции и в фондах музея представлены и находятся на хранении около 7000 тысяч музейных предметов, которые объединены в следующие коллекции: литья; икон; паломнических реликвий; старопечатных и рукописных книг; священных предметов и священно-служительских облачений; этнографических предметов и нумизматики.

Отличительной особенностью музея является тот факт, что с первых лет его существования экскурсоводами в музее работают специально подготовленные семинаристы.

Иллюстрации:

Самарский епархиальный церковно-исторический музей.