САМАРИЯ (ивр. Шомерон, греч. Σαμάρεια, лат. Samaria)

Историческая область в центральной Палестине, между Иудеей и Галилеей , с городом того же названия.

Город Самария расположен был в центре долины реки Иордан , на очень выгодной в стратегическом отношении высоте (443 м над уровнем моря). С 890 г. до н.э. при царе Омри Самария стала столицей Израильского царства, ее политическим и религиозным центром. Здесь был построен царский дворец и крепость, а также царская усыпальница. Хотя Самария представляла собой неприступную горную крепость, она неоднократно подвергалась захвату и разрушению. В 722/1 г. до н.э. после трехлетней осады Самария была взята ассирийским царем Саргоном II. Ассирийцы изгнали или обратили в рабство прежнее население, приведя в Ассирию десятки тысяч пленных израильтян, а в Самарии поселили колонистов из других частей своего обширного государства. Самарией стал управлять ассирийский наместник.

Самаритяне произошли от слияния населения древнего Израильского царства с теми обитателями Месопотамии, которых ассирийцы переселили в Самарию после 722 г. до н.э. (халдеи, гутии, арамеи). В 329 г. до н.э. область и город были завоёваны Александром Македонским. В 107 г. до н.э. Иоанн Гиркан, первый царь из династии Хасмонеев, присоединил Самарию к Иудее, а сам город разрушил, срыв городские укрепления и сравняв Самарию с землей. Восстановленная вновь проконсулом Сирии Авлом Габинием (57–55 гг. до н.э.), Самария была обустроена и расширена Иродом I Великим, переименовавшим ее в честь императора Августа в Себастию (от σεβαστός – «священный», греческой кальки латинского слова augustus). В VII в. н.э. город был разрушен арабами, позднее крестоносцы отстроили его, но после их изгнания Себастия постепенно превратилась в небольшой поселок. В настоящее время здесь находится арабская деревня Себаст. В V в до н.э. самаритяне образовали отдельную религиозную общину. Остатки ее сохранились до нашего времени. Самаритяне признают священным только Тору, Пятикнижие Моисея. В фигуральном смысле добрый самаритянин – это человек, отличающийся истинным милосердием. Это значение восходит к евангельской притче о добром самаритянине, который спас еврея, ограбленного разбойниками (Лука, Х, 30–37).

Иллюстрации :

1. Холмы Самарии. Современный вид;

2. Руины Самарии. Фото 1925 г.;

3. Арабская деревня на месте древней Самарии. Фото начала XX в.;

4. Самария (Себастия). Западные ворота. Римский период.

Автор статьи: Л.Г. Печатнова