САЛТЫЧИХА

Салтычиха (Салтыкова, Дарья Николаевна) (03.1730, Москва — 27.11[09.12].1801 (по др. данным 1800), там же) — русская дворянка, известная своей особой жестокостью. Родилась в семье Н. А. Иванова и А. И. Давыдовой. Была женой Г. А. Салтыкова, от которого родила двух сыновей — Федора и Николая. Семья обладала крупными поместьями и капиталами, которые после смерти мужа перешли С. по наследству.

В 1762 крестьяне Савелий Мартынов и Ермолай Ильин передали императрице Екатерине II жалобу на С. В ходе расследования было установлено, что С. изощренным образом систематически истязала крестьянок. Свидетели говорили о сотне умерщ­вленных крепостных, юстиц-коллегия говорила о 50 убитых женщинах и мужчинах. В 1768 императорским указом С. была лишена дворянства и приговорена к пожизненному заключению в подземной тюрьме. Имущество С. было передано ее сыновьям. С. отбывала наказание в подземельном помещении Иоанно-Предтеченского женского монастыря в Москве. Через 11 лет заключения С. перевели в храмовую пристройку с окном, где С. находилась до своей кончины, в общей сложности проведя в заключении около 33 лет. Похоронена на Донском кладбище в Москве.

Ист .: О наказании вдовы Дарьи Николаевой за мучительство крепостных людей и за учиненные ею многие убийства // Законодательство Петра III: 1761–1762 годы. Законодательство Екатерины II: 1762–1796 годы / Сост. В. А. Томсинов. М., 2011. С. 128–129.

Лит. : Кичеев П. Г. Салтычиха // Русский архив. 1865. № 2. С. 247–256; Анисимов Е. В. Императорская Россия. СПб., 2008. Е. С. Жданова.