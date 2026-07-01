ПРАВДА

ПРАВДА - ежедневная политическая газета в России и СССР, одно из ведущих мировых изданий XX века.

Ор­ган боль­ше­ви­ст­ской фрак­ции РСДРП (1912-1914), ЦК и Пе­тербургского комитета РСДРП(б) (март 1917 - март 1918), ЦК и Московского комитета РКП(б) - ВКП(б) (1918-1952), КПСС (1952-1991); с 1997 года - КПРФ (вы­хо­дит 3 раза в не­де­лю). Ти­раж: 20-60 тысяч экземпляров (1912-1914), 85-100 тысяч экземпляров (март - июль 1917), 2,5 тысячи экземпляров (1925), 10,6 млн. экземпляров (1975 год; га­зе­ту вы­пи­сы­ва­ли бо­лее чем в 120 за­ру­беж­ных стра­нах), 10,4 млн. экземпляров (1984), 3,2 млн. экземпляров (август 1991); 100,3 тысяч экземпляров (2013).

Ос­но­ва­на в 1912 году по ини­циа­ти­ве В.И. Ле­ни­на как ле­галь­ная га­зе­та, 1-й но­мер вы­шел 22 ап­ре­ля (5 мая). Из­да­ва­лась в апреле 1912 - ию­ле 1914 годов и с мар­та 1917 года, пер­во­на­чаль­но в Санкт-Пе­тер­бур­ге (Пет­ро­гра­де), с 16.3.1918 года - в Мо­ск­ве. В 1912-1917 годы не­од­но­крат­но за­кры­ва­лась вла­стя­ми, во­зоб­нов­ля­лась под другими на­зва­ния­ми: «Ра­бо­чая прав­да», «Прав­да тру­да», «За прав­ду», «Про­ле­тар­ская прав­да», «Путь прав­ды» и другие. В 1914 году вы­хо­ди­ла с об­ла­ст­ны­ми при­ло­же­ния­ми: «Шах­тёр­ский лис­ток», «При­бал­тий­ский край», «Ураль­ский лис­ток», «В тек­стиль­ном про­из­вод­ст­ве». Из­да­ва­лась на сред­ст­ва ЦК, по­жерт­во­ва­ния, в том числе М. Горь­ко­го, доб­ро­воль­ные от­чис­ле­ния с за­ра­бот­ной пла­ты ра­бо­чих (с вес­ны 1913) и прочие. В 1912-1914 годы в пуб­ли­ка­ци­ях «Правды» раз­ви­ва­лась идея не­из­беж­но­сти но­вой ре­во­лю­ции в Рос­сии, под­вер­га­лись кри­ти­ке взгля­ды мень­ше­ви­ков. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года га­зе­та пуб­ли­ко­ва­ла важ­ней­шие до­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы РСДРП(б), про­из­ве­де­ния Ле­ни­на (207 ра­бот), про­па­ган­ди­ро­ва­ла боль­ше­ви­ст­ские ло­зун­ги, спо­соб­ст­во­ва­ла рос­ту ан­ти­пра­ви­тельственных на­строе­ний. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года «Правда» вне­дря­ла мар­кси­ст­ско-ле­нин­скую идео­ло­гию в мас­со­вое соз­на­ние. Ре­дак­ци­он­ные ста­тьи «Правды» но­си­ли ди­рек­тив­ный ха­рак­тер, да­ва­ли старт различным идео­ло­гическим и по­ли­тическим кам­па­ни­ям, про­па­ган­ди­ро­ва­ли оцен­ки ру­ко­вод­ст­вом пар­тии и го­су­дар­ст­ва различных яв­ле­ний об­щественной и куль­тур­ной жиз­ни. В Великую Отечественную вой­ну га­зе­та мо­би­ли­зо­вы­ва­ла на­се­ле­ние на до­сти­жение по­бе­ды, по­сле вой­ны - на вос­ста­нов­ле­ние народного хо­зяй­ст­ва. Зна­чительное ме­сто в «Правде» за­ни­ма­ли пуб­ли­ка­ции об ус­пе­хах советской нау­ки, тех­ни­ки, куль­ту­ры. В ма­те­риа­лах на ме­ж­ду­народные те­мы су­ще­ст­вен­ное вни­ма­ние уде­ля­лось во­про­сам ком­му­ни­стического, ра­бо­че­го и национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния, ре­гу­ляр­но пуб­ли­ко­ва­лась кри­тическая и не­га­тив­ная ин­фор­ма­ция о ка­пи­та­ли­стических стра­нах. В ре­дак­цию «Правды» ре­гу­ляр­но по­сту­па­ло мно­же­ст­во пи­сем чи­та­те­лей (в 1970-е годы свыше 1,3 тысячи еже­днев­но), час­то они бы­ли по­след­ним сред­ст­вом до­бить­ся спра­вед­ли­во­сти. Кри­тические ма­те­риа­лы «Правды» влек­ли за со­бой административные и су­деб­ные по­след­ст­вия.

Ак­тив­ны­ми со­труд­ни­ка­ми «Правды» в раз­ное вре­мя бы­ли: Н.Н. Ба­ту­рин, Д. Бед­ный, Т.А. Гай­дар, В.С. Гу­ба­рев, Б.Е. Ефи­мов , Ю.А. Жу­ков, С.И. Кав­та­рад­зе, Э.И. Кви­ринг, Н.М. Ко­жа­нов, Л.Г. Ле­бе­дев, В.И. Нев­ский, А.М. Ню­рен­берг, Г.С. Ов­ча­рен­ко, В.В. Ов­чин­ни­ков, Е.М. При­ма­ков, Б.Ф. Сла­вин, Я.С. Ха­вин­сон и другие. Сре­ди главных ре­дак­то­ров - Я.М. Сверд­лов (январь - февраль 1913), Н.И. Бу­ха­рин (1918-1929), Л.З. Мех­лис (1930-1937), П.Н. По­спе­лов (1940-1949), М.А. Сус­лов (1949-1950), Д.Т. Ше­пи­лов (1952-1956), П.А. Са­тю­ков (1956-1964), М.В. Зи­мя­нин (1965-1976), В.Г. Афа­нась­ев (1976-1989), И.Т. Фро­лов (1989-1991), Г.Н. Се­лез­нёв (1991-1993).

Га­зе­та на­гра­ж­де­на ор­де­на­ми Ле­ни­на (1945, 1962). Име­нем «Правды» на­зва­ны ули­ца в Мо­ск­ве, город Прав­динск, часть по­бере­жья Восточной Ан­тарк­ти­ды («Прав­ды» бе­рег).

Вы­пуск «Правды» при­ос­та­нов­лен 22.8.1991 года в свя­зи с ука­зом пре­зи­ден­та РСФСР Б.Н. Ель­ци­на о пре­кра­ще­нии дея­тель­но­сти КПСС. В сентябре 1991 - ию­не 1992 годов «Правда» из­да­ва­лась тру­до­вым кол­лек­ти­вом ре­дак­ции как об­ще­по­ли­тическая га­зе­та, в 1992-1997 годы - ЗАО «ПРАВДА-Ин­тер­нешнл», за­тем - ЦК КПРФ.

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