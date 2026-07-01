ПРАВДА
ПРАВДА - ежедневная политическая газета в России и СССР, одно из ведущих мировых изданий XX века.
Орган большевистской фракции РСДРП (1912-1914), ЦК и Петербургского комитета РСДРП(б) (март 1917 - март 1918), ЦК и Московского комитета РКП(б) - ВКП(б) (1918-1952), КПСС (1952-1991); с 1997 года - КПРФ (выходит 3 раза в неделю). Тираж: 20-60 тысяч экземпляров (1912-1914), 85-100 тысяч экземпляров (март - июль 1917), 2,5 тысячи экземпляров (1925), 10,6 млн. экземпляров (1975 год; газету выписывали более чем в 120 зарубежных странах), 10,4 млн. экземпляров (1984), 3,2 млн. экземпляров (август 1991); 100,3 тысяч экземпляров (2013).
Основана в 1912 году по инициативе В.И. Ленина как легальная газета, 1-й номер вышел 22 апреля (5 мая). Издавалась в апреле 1912 - июле 1914 годов и с марта 1917 года, первоначально в Санкт-Петербурге (Петрограде), с 16.3.1918 года - в Москве. В 1912-1917 годы неоднократно закрывалась властями, возобновлялась под другими названиями: «Рабочая правда», «Правда труда», «За правду», «Пролетарская правда», «Путь правды» и другие. В 1914 году выходила с областными приложениями: «Шахтёрский листок», «Прибалтийский край», «Уральский листок», «В текстильном производстве». Издавалась на средства ЦК, пожертвования, в том числе М. Горького, добровольные отчисления с заработной платы рабочих (с весны 1913) и прочие. В 1912-1914 годы в публикациях «Правды» развивалась идея неизбежности новой революции в России, подвергались критике взгляды меньшевиков. После Февральской революции 1917 года газета публиковала важнейшие документы и материалы РСДРП(б), произведения Ленина (207 работ), пропагандировала большевистские лозунги, способствовала росту антиправительственных настроений. После Октябрьской революции 1917 года «Правда» внедряла марксистско-ленинскую идеологию в массовое сознание. Редакционные статьи «Правды» носили директивный характер, давали старт различным идеологическим и политическим кампаниям, пропагандировали оценки руководством партии и государства различных явлений общественной и культурной жизни. В Великую Отечественную войну газета мобилизовывала население на достижение победы, после войны - на восстановление народного хозяйства. Значительное место в «Правде» занимали публикации об успехах советской науки, техники, культуры. В материалах на международные темы существенное внимание уделялось вопросам коммунистического, рабочего и национально-освободительного движения, регулярно публиковалась критическая и негативная информация о капиталистических странах. В редакцию «Правды» регулярно поступало множество писем читателей (в 1970-е годы свыше 1,3 тысячи ежедневно), часто они были последним средством добиться справедливости. Критические материалы «Правды» влекли за собой административные и судебные последствия.
Активными сотрудниками «Правды» в разное время были: Н.Н. Батурин, Д. Бедный, Т.А. Гайдар, В.С. Губарев, Б.Е. Ефимов, Ю.А. Жуков, С.И. Кавтарадзе, Э.И. Квиринг, Н.М. Кожанов, Л.Г. Лебедев, В.И. Невский, А.М. Нюренберг, Г.С. Овчаренко, В.В. Овчинников, Е.М. Примаков, Б.Ф. Славин, Я.С. Хавинсон и другие. Среди главных редакторов - Я.М. Свердлов (январь - февраль 1913), Н.И. Бухарин (1918-1929), Л.З. Мехлис (1930-1937), П.Н. Поспелов (1940-1949), М.А. Суслов (1949-1950), Д.Т. Шепилов (1952-1956), П.А. Сатюков (1956-1964), М.В. Зимянин (1965-1976), В.Г. Афанасьев (1976-1989), И.Т. Фролов (1989-1991), Г.Н. Селезнёв (1991-1993).
Газета награждена орденами Ленина (1945, 1962). Именем «Правды» названы улица в Москве, город Правдинск, часть побережья Восточной Антарктиды («Правды» берег).
Выпуск «Правды» приостановлен 22.8.1991 года в связи с указом президента РСФСР Б.Н. Ельцина о прекращении деятельности КПСС. В сентябре 1991 - июне 1992 годов «Правда» издавалась трудовым коллективом редакции как общеполитическая газета, в 1992-1997 годы - ЗАО «ПРАВДА-Интернешнл», затем - ЦК КПРФ.