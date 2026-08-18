САЛИАС-ДЕ-ТУРНЕМИР ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ

Русский писатель, автор исторических романов. Родился в семье француза графа Андре Салиас-де-Турнемира и его русской жены графини Елизаветы Васильевны Салиас-де-Турнемир (урождённой Сухово-Кобылиной). Его мать была писательницей (известна под псевдонимом Евгения Тур), державшей в Москве свой литературный салон. Детство Салиас-де-Турнемира прошло в особняке, который снимал его дед В.А. Сухово-Кобылин в центре Москвы. Салиас-де-Турнемир получил домашнее образование, затем был отдан в московскую реальную гимназию № 3. В 1859 г. окончил гимназию и поступил на юридический факультет Московского университета. В 1861 г., будучи студентом 3-го курса, принял участие в студенческих забастовках и манифестациях. Наряду с двумя другими студентами был делегирован с петицией в Санкт-Петербург к императору Александру II. За такое активное участие в студенческом протестном движении был исключён из университета, не успев окончить 3-го курса. Хотя его как аристократа власти простили, но полицейский надзор был установлен как за ним самим, так и за домом его матери. В начале 1862 г. Салиас-де-Турнемир вместе с матерью уехал во Францию. Там он знакомится с русскими революционными деятелями М.А. Бакуниным и В.А. Слепцовым. Именно во Франции Салиас-де-Турнемир пишет свои первые художественные произведения. В 1863 г. в журнале А.Ф. Писемского "Библиотека для чтения" первая повесть Салиас-де-Турнемира "Ксаня чудная" (первоначальное название "Искра Божья" не понравилось цензору) была напечатана с подписью Вадим (первый псевдоним писателя). После этого он пишет повести: "Тьма", "Еврейка" и "Манжажа". Эти повести имели социально-бытовую направленность и были высоко оценены критиками того времени. В повести "Тьма" (напечатана в журнале "Современник" в 1863 г.) Салиас-де-Турнемир дает критику быта аристократии (в частности, бичует невежество, разврат, жёсткое обращение с детьми). Критическая сторона этого произведения привлекла внимание А.И. Герцена и Н.П. Огарева. А.И. Герцен писал "«Тьма» – чудесная вещь, и если в ней есть недостатки, то это – недостатки молодости". Теперь Салиас-де-Турнемир уже не скрывает своего реального имени, но больше печатается под сокращённой фамилией Салиас. Во второй половине 1860-х гг. он путешествует по Европе. Проехав всю Испанию, описал свое путешествие по ней (очерки "Письма из Испании"). В Риме встречается с русским художником А.А. Ивановым, работавшим тогда над картиной "Явление Христа народу". Вернувшись в Россию в 1869 г., Салиас-де-Турнемир переосмысливает свои изначальные западнические взгляды, ощущая свою глубокую привязанность к родине. Если он уезжал романтически настроенным бунтарем, то вернулся зрелым человеком, исполненным и творческих планов, и желания послужить на благо родной стране. Сначала он работает в Туле в качестве защитника по уголовным делам в тульском окружном суде. Потом переезжает в Тамбов, где состоит при тамбовском губернаторе чиновником по особым поручениям, помощником секретаря статистического комитета и редактором "Тамбовских губернских ведомостей". В период своей службы в Тамбове пишет биографический труд "Г.Р. Державин, Правитель Тамбовского наместничества" ("Поэт-наместник"), который выдержал два издания 1871 г. и 1885 г. Тогда же была написана повесть "Пандурочка", которая рассказывает о любовной истории, происходившей с жительницей Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Однако больше всего Салиас-де-Турнемира прославил его исторический роман "Пугачёвцы" в 4-х томах, напечатанный в "Русском вестнике" в 1874 г. Этот роман был основан на реальных событиях времён восстания Пугачёва. Для написания романа автор, как и А.С. Пушкин до него, ездил по местам исторических событий, а также тщательно собирал материалы в архивах. Критика, указывая на яркость и колоритность языка, на удачную обрисовку некоторых второстепенных личностей и характерных сторон Екатерининской эпохи, ставила в упрек автору чрезмерное подражание недавно вышедшему роману-эпопее Л. Н. Толстого "Война и мир". Большой успех "Пугачёвцев" определяет для Салиас-де-Турнемира именно исторический роман как основной жанр творчества. В том же 1874 г. Салиас-де-Турнемир по предложению публициста и издателя М.Н. Каткова возглавляет столичную газету "Санкт-Петербургские ведомости". Кроме того в 1874 г. граф Салиас-де-Турнемир женился на Екатерине Алексеевне Муратовой (1846 – 1906), к моменту бракосочетания с которой имел уже от неё двух детей. Всего у них родилось шестеро детей. Принятый в 1876 г. в русское подданство (по отцу он был французским подданным), Салиас-де-Турнемир оставляет издательство газеты, где он из-за своей независимой позиции ("не угождать ни демократам, ни консерваторам") стал терять своих старых сотрудников, и переходит на службу в Министерство внутренних дел. Вскоре переезжает из Санкт-Петербурга в Москву, где становится управляющим конторой московских театров. Смена службы Салиас-де-Турнемира положительно сказалась на его литературной деятельности. Конец 1870-х гг. и 1880-е гг. оказались наиболее плодотворным периодом в творчестве писателя. В это время его исторические повести и романы появляются на страницах самых популярных журналов России – "Огонька", "Нивы", "Русского вестника", "Исторического вестника", "Русской мысли". Наиболее показательные произведения этого периода: "Граф Татин Балтийский" (1879 г.), "Петербургское действо" (роман об авантюрах и перипетиях дворцового переворота 1762 г.) и "Мор на Москве", рассказывающий о московской чуме 1771 г. (1880 г.), "Принцесса Володимирская" (1881 г.), "Миллион" и "Атаман Устя" (1885 г.), "Кудесник", "В старой Москве" и "Свадебный бунт" (1886 г.), "Бригадирская внучка" (1888 г.), "Барыни-крестьянки" и "Фрейлина Марии Лещинской" (1889 г.). Написанию этих работ способствовала новая служба Салиас-де-Турнемира – заведующим московским отделением архива министерства Императорского двора, где он занимался изучением русской истории XVIII в. в документах. В первой половине 1881 г. он также являлся редактором-издателем созданного им же журнала "Полярная звезда". Этот журнал не являлся продолжением одноимённого альманаха декабристов или альманаха А.И. Герцена, а представлял площадку для издания современных русских исторических романов и повестей, биографических очерков, а также исторических заметок и публикаций исторических документов. В шести увидевших свет выпусках этого ежемесячного журнала он поместил начало своего нового романа "Вольнодумцы", составляющего продолжение "Пугачёвцев". Однако написать тетралогию на основе русской истории ("Пугачёвцы", "Вольнодумцы" (о Новикове и Радищеве и влиянии идей Великой французской революции), "Супостат" (о нашествии Наполеона 1812 г.) и "Декабристы") Салиас-де-Турнемир так и не удалось, как и осуществить другие грандиозные литературные планы. Последние 18 лет своей жизни Салиас-де-Турнемир живёт практически безвыездно в Москве и отходит от активной литературной деятельности.