САЛДАНЬЯ, ЖОАН КАРЛУШ

Салдáнья ( исп . Saldanha) , Жоан Карлуш , герцог де Оливейра-и-Даун (17.11.1790, Лиссабон — 20.11.1876, Лондон) — португальский военный и государственный деятель.

Происходит из старинной португальской знати, внук маркиза Помбала . Окончил Королевскую морскую академию. Воевал против наполеоновских вой­ск. В 1825 занял пост министра иностранных дел, в 1826 назначен военным министром. Подавлял восстание мигелистов в Алгарви, получил титул графа (1827, подтвержден в 1833). В 1828 эмигрировал в Великобританию. Вернулся в Португалию во главе конституционалистов; снял осаду с Порту (18 августа 1833) и Лиссабона (10–11 октября 1833). После победы над мигелистами в 1834 получил титул маркиза, был назначен маршалом, избран депутатом кортесов. В мае–ноябре 1835 возглавлял кабинет министров при королеве Марии II. Поддержал Сентябрьскую революцию 1836. При правительстве «хартистов» в 1841–1846 находился с дипломатическими миссиями в Европе.

После падения правительства Кабрала вновь был назначен военным министром, принял участие в подавлении восстаний (вой­на Марии да Фонте и Патулейя) . Стал герцогом (1846), возведен в пэры. В 1848 С. возглавлял правительство, затем перешел в оппозицию. В 1851 основал умеренно-либеральную партию «Возрождение» (Реженерасан) и возглавил правительство. Провел реформы (прямые выборы в палату депутатов, снижение избирательного ценза, муниципальное самоуправление и др.). В 1856 вернулся к дипломатической карьере. 19 мая 1870 возглавил мятеж военных и сформировал новое правительство, но после переворота удален в почетное изгнание — послом в Лондон, где и скончался.

С. 24 раза был министром, 4 раза премьер-министром; награжден португальскими и иностранными орденами, в том числе российским орденом Белого Орла. В 1909 С. поставлен памятник в Лиссабоне; названа станция метро.

Соч .: Correspondencia / Ed. por G. J. C. Henriques. Vol. 1–3. Lisboa, 1904–1906.

Лит. : Costa A. da. História do Marechal Saldanha. Lisboa, 1879; Silva C. da. O Marechal Saldanha: Crónica episódica das lutas liberais em Portugal. Lisboa, 1930; Lobo Fr. Miranda da Costa. O Marechal duque de Saldanha. Lisboa, 1939; Pimenta B. O Marechal Saldanha, sua vida militar, suas ideias e métodos. Coimbra, 1957. А. П. Черных.