САКСЫ (англ. Saxons)

Союз племен германского происхождения, частично переселившийся на Британские острова в V - VII веках. V век - век потрясений Римской Империи - стал временем значительных изменений и в английской истории. В 407 г. Британию покинули последние легионеры, отправившись за императорским достоинством для своего лидера Константина. Отныне британские римляне и кельты (бритты), романизированные и нет, были предоставлены сами себе в военном и политическом отношении.

Образовавшийся вакуум власти привел к многочисленным военным столкновениям в которых сложно найти некий очевидный единственный тренд. Понимание политической, да и не только, составляющей этого периода осложняется невероятно маленьким количеством исторических источников.

И именно к этому неспокойному и "темному" столетию относится экспансия германских племен (англов, саксов и ютов) на Британские острова. Известно, что в некотором ограниченном количестве германцы прибывали на территорию остовов еще с III в. Однако начало их подлинного "вторжения" Англо-Саксонская хроника датирует 449 г., когда король бриттов Вортигерн (что, судя по всему не имя, но статус) призвал братьев Хорса и Хенгиста с их дружинами для борьбы против пиктов (общее название для группы или, возможно, союза племен, проживавших севернее Адрианова вала).

Хорс и Хенгист помогли бриттам, но также (в связи с коварством) сочли весьма перспективной идею обосноваться на территории совр. Кента, основав там одноименное королевство (см. Гептархия ) и обеспечив приток соплеменников (а их дружина была полиплеменной) и состояла из саксов, англов и ютов.

На этом этапе отметим те основные повествовательные источники, в которых можно почерпнуть информацию о ходе завоевания германцами Англии: Гильда ("О погибили Британии"), Беда Достопочтенный ("Церковная история народа англов"), Англо-Саксонская хроника - ни один из них не принадледжит к непосредственно к V в. Именно к событиям сопутствовавшим завоеванию относится появление легенд о Короле Артуре (Гильда).

Саксы основали королевства: Сассекс, Уэссекс и Эссекс. В политическом отношении германцы ассимлировали местный кельто-романский мир.

Исторические источники:

Гильда Премудрый. О погибели Британии. Фрагменты посланий. Жития Гильды / пер., вступ. ст. и примеч. Н. Ю. Чехонадской. СПб, 2003;

Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов / Пер. с лат., вступ. статья, комментарии В.В. Эрлихмана. СПб, 2001.

Иллюстрация :

Хенгист и Хорса на гербе города Бюнде, Германия.

Автор статьи: Боварь В. В.