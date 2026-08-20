САККО И ВАНЦЕТТИ ДЕЛО

Судебное преследование и казнь анархистов Н. Сакко и Б. Ванцетти.

Николо Сакко (р. 22.04.1891) и Бартоломео Ванцетти (р. 11.06.1888) (Sacco, Vanzetti) были американскими анархистами, итальянцами по происхождению. Сакко приехал в США в 1904 г. и работал на обувной фабрике. Ванцетти приехал в США в 1901 г. и был чернорабочим. В мае 1920 г. они были арестованы по обвинению в убийстве кассира обувной фабрики г. Саут-Брейнтри и его охранника. Полиция арестовала их прежде всего потому, что они уже были «на заметке» как участники анархистского движения. У полиции были претензии к ним еще и потому, что они занимались частным расследованием гибели активиста забастовочного движения Сальседо, арестованного, но затем почему-то «выпавшего» с 7 этажа. Суд над Сакко и Ванцетти, проходивший в г. Плимут, не смог доказать вину обвиняемых. Если против Сакко еще были улики, то обвинение против Ванцетти рассыпалось. Показания свидетелей против них противоречили друг другу, но судья и присяжные заседатели руководствовались своими политическими и националистическими взглядами (обвиняемые были анархистами и итальянцами). 21 июля 1921 г. был вынесен обвинительный приговор. В защиту рабочих активистов и за их помилование выступали люди самых разных взглядов во всем мире, в том числе А. Эйнштейн и Папа римский Пий XI . 8 августа для защиты тюрьмы от массовой манифестации в защиту Сакко и Ванцетти были вызваны морские пехотинцы. Несмотря на выступления протеста, 23 августа 1927 г. Сакко и Ванцетти были казнены на электрическом стуле.

23 августа 1977 г. губернатор штата Массачусетс М. Дукакис принял официальное заявление о невиновности Сакко и Ванцетти.

Автор статьи: Шубин А.В.