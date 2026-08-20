САИД-ПАША, МУХАММАД

Саид-паша, Мухаммад (17.03.1822, Каир — 18.01.1863, Каир) — правитель Египта в 1854–1863. Четвертый сын Мухаммада Али . Из-за тучности ­С.-п. в детстве отец заставлял его больше двигаться и ежедневно посещать европейские дипломатические миссии, что обусловило близкое знакомство ­С.-п. с французским консулом Ф. де Лессепсом. В последние годы жизни отца и при правлении своего племянника Аббаса Хильми С.-п. занимал номинальную должность командующего египетским флотом. В 1848–1854, не доверяя Аббасу Хильми, жил во Франции, где продолжил свое образование. Придя к власти, следовал политике модернизации Египта и распространения на него принципов Танзимата . В 1854 учрежден Банк Египта, открыта первая линия железнодорожного сообщения, начала работать регулярная почтовая служба. Поддержав инициативу Лессепса, С.-п. в 1854 даровал ему концессию на строительство Суэцкого канала и, невзирая на противодействие Британии, подтвердил ее в январе 1856. Аграрная реформа позволила феллахам наследовать земельные участки (1855), а позднее — иметь в землю в частной собственности и быть свободными от любых форм личной зависимости (1858). Система рекрутской повинности охватила все население страны, включая лиц высокого достатка и христиан. Внедряя преобразования Танзимата, С.-п. издал декреты о прекращении взимания с немусульман джизьи (1855), об отмене работорговли (1857), о ликвидации ряда монополий. Во внешней политике С.-п. демонстрировал лояльность султану, в 1854 отправил 10-тысячный корпус на вой­ну с Россией.

Лит. : Аль-Барави Р., Улейш М. Х. Экономическое развитие Египта в новое время / Пер. с арабск., М., 1954; Зеленев Е. И. Египет: Средние века. Новое время. СПб., 1999; Karabell Z. Parting the Desert: the Creation of the Suez Canal. New York, 2003. Т. Ю. Кобищанов .