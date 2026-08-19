САФОНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Советский и российский историк. Кандидат исторических наук (1975), старший научный сотрудник Отдела новой истории России Санкт-Петербургского института истории РАН.

В 1970–1971 годах преподавал историю и обществознание в средней школы №379 (Ленинграда).

С 1971 по 1974 год обучался в аспирантуре Ленинградского отделения института истории СССР АН СССР.

С 1975 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год - Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). В 1975–1978 годах – ученый секретарь сектора истории СССР периода капитализма. С 1989 года – старший научный сотрудник.

В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Самодержавие и борьба вокруг государственных реформ в первые годы XIX века».

В 1992–2011 годах читал курс лекций в Университете истории Санкт-Петербурга.

С 2015 года преподает на Курсах экскурсоводов Государственного музея-заповедника «Петергоф».

Автор более 600 печатных работ, в том числе около 70 телесценариев. В область научных интересов входят внутренняя политика России конца XVIII – начала XIX века, история общественной мысли и общественного движения, российско-французские культурные связи.

Сочинения

Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII—XIX вв. Л., 1986;

Неизвестный Лунин. (Потаенные планы декабристов в Сибири). Иркутск, 1993;

Завещание Екатерины II. СПб., 2002;

Андро Ланжерон и убийство Павла I //Россия – Франция. Alliance культур. Материалы XXII Царскосельской научной конференции: в 2 ч. Ч. 2. СПб., 2016. С. 162-180.

Был ли Лев Яшвиль убийцей Павла I? // Российская история. 2016. № 2. С. 162-166.

Екатерина Романовна Дашкова и Вольтер // Россия и западноевропейское Просвещение. Памяти Н.А. Копанева. СПб., 2016. С. 526 С. 112-128

Из истории создания советской концепции восстания декабристов (Н.М. Дружинин против М.В. Нечкиной) // Вестник СПБГУ. Сер. 2. 2015. Вып. 4. С. 55-65;

«Манифест к русскому народу» и вопрос об отмене крепостного права //

«Молодая Екатерина» в отечественной историографии // Петербургский исторический журнал. 2016. № 1. С. 113-128;

Вспомогательные исторические дисциплины в современном мире. Материалы XXVIII Международной научной конференции. Москва, 14-16 апреля 2016 года. М., 2016;

Павел I: черты к портрету //Гатчинский дворец в истории России. Материалы научной конференции 1-3 декабря 2016. СПб: Свое издательство, 2016. С.186-198;

Полковник П.С. Подобедов – чиновник особых поручений при санкт-петербургском военном генерал-губернаторе // Политическая история России: прошлое и современность: Исторические чтения. Вып. XIII. «Гороховая,2»-2014.СПб., 2015 C. 7-16;

Российская государственность и проблема конституции (1815-1825) // Государство и право: эволюция, современное состояние, перспективы развития. Навстречу 300-летию российской полиции. Материалы международной научно-теоретической конференции 28 апреля 2016 г. Т. II CПб., 2016. С. 185-191;

«Русская правда» П.И. Пестеля: Мифы и действительность // Новгородика -2015. От

«Правды Русской» к российскому конституционализму. Материалы V международной научной конференции. Часть I. Великий Новгород, 2016. С. 158-172;

«Ссора на лестнице», или еще одна легенда о гибели Пушкина // Петербургский исторический журнал. 2015. № 3(07). С. 20-29.