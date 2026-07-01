САФОНОВ БОРИС ФЕОКТИСТОВИЧ

Подполковник РККА, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, дважды Герой Советского Союза (1941, 1942).

Биография

Родился 13 (по новому стилю – 26) августа 1915 года в селе Синявино (ныне – Плавский район Тульской области). Окончил семь классов школы и школу ФЗУ. Параллельно занимался в аэроклубе под руководством В. С. Гризодубовой .

В 1933 году призван в РККА. В 1934 году окончил Качинскую ВАШЛ, после чего служил в различных авиационных частях. С начала 1940 года служил в ВВС Северного флота. Участвовал в советско-финской войне, будучи командиром звена 72-го смешанного авиаполка. Сражался на Петсамском направлении, нанося удары по наземным силам врага, а также выполняя задачи по воздушной разведке и обеспечению связи. По завершении боевых действий продолжал службу в Заполярье, с апреля 1941 года командовал эскадрильей.

Великая Отечественная война

С первых дней войны находился в действующей армии. Проявил себя как выдающийся лётчик, непревзойдённый мастер воздушного боя в условиях Севера. За первых 20 дней войны он совершил 43 вылета, сбив 5 вражеских самолётов. Оборонял аэродром Ваенга в Мурманской области, который гитлеровская авиация многократно пыталась разбомбить. Смело врезаясь в группы вражеских самолётов, он расстраивал их боевой порядок, не выходя из боя даже по израсходовании боезапаса и своими отважными действиями обращая противника в бегство.

Неоднократно, в сложнейших условиях, требующих исключительного умения, выдержки и хладнокровия, Сафонов выполнял задания командования по проведению разведки в море, всегда доставляя ценные сведения. Большое внимание уделял воспитанию личного состава своего подразделения, передавал молодым, только что выпущенным из авиационных школ лётчикам свой боевой опыт. Уже 23 июля 1941 года Сафонов был представлен к званию Героя Советского Союза, 16 сентября того же года это звание было ему присвоено.

В дальнейшем Сафонов командовал сначала эскадрильей, а затем 78-м и 2-м гвардейским авиаполками ВВС Северного флота. Стал одним из самых известных лётчиков Северного флота, пользовался большим авторитетом в сражавшихся в Заполярье частях ВВС. Он первым среди всех советских лётчиков записал на свой боевой счёт 30 лично сбитых вражеских машин.

24 мая 1942 года командующий Северным флотом вице-адмирал А. Г. Головко вновь представил Сафонова к званию Героя Советского Союза, однако получить эту награду лётчик не успел. 27 мая 1942 года во время очередного, 224-го по счёту, вылета, целью которого было прикрытие арктического конвоя PQ-16, шедшего от союзников в СССР, Сафонов с двумя товарищами принял бой против шести вражеских бомбардировщиков. В этом воздушном сражении лётчик сбил два боевые машины врага, ещё одну повредил, но и сам при этом погиб, упав на заглохшем самолёте в Баренцево море.