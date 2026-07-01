САДРЕТДИНОВ ГЕНРИХ КУТДУСОВИЧ

Родился 05.12.1939. В 1957 г. поступил на историко-филологический факультет Казанского государственного университета. В апреле 1961 г. перевёлся в Томский государственный университет, который закончил в 1962 г.

Кандидатская диссертация : Анри Пиренн и его концепция перехода от античности к средним векам (1975).

С 1962 года начал работать ассистентом кафедры всеобщей истории Томского государственного университета, а с 1963 г., после реорганизации, — ассистентом кафедры истории древнего мира и средних веков, проработав на ней (с уходом в аспирантуру в 1966—1969 гг., после чего вернулся старшим преподавателем) до 1975 г.

С 1975 года работал в Омском государственном университете. В 1991 - 2008 гг.заведующий кафедрой всеобщей истории.

Учитель : проф. Данилов А.И.

Область интересов : Франкоязычная историография, история средних веков.

Сочинения: Суд Салической правды в интерпретации Фюстель де Куланжа// Методологические и историографические вопросы исторической науки. Томск, 1964. Вып. 2.

Теоретико-методологические основы исторической концепции Анри Пиренна// Методологические и историографические вопросы исторической науки. Томск, 1969. Вып. 6.

К характеристике становления и эволюции общеисторических взглядов Анри Пиренна// Методологические и историографические вопросы исторической науки. Томск, 1969. Вып. 6.

К вопросу о решении проблемы перехода от античности к средним векам в буржуазной историографии 20-30-х годов ХХ в.// Методологические и историографические вопросы исторической науки. Томск, 1972, вып. 7-8.

Анри Пиренн о переходе от античности к средним векам// Методологические и историографические вопросы исторической науки. Статья первая// Томск, 1976. Вып. 20.

Анри Пиренн о переходе от античности к средним векам// Методологические и историографические вопросы исторической науки. Статья вторая// Томск, 1977. Вып. 21.

Историографические этюды. Омск, 2003. (В соавторстве с А.В.Свешниковым)