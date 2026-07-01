САДОВАЯ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА

Родился 25.08.1942. Окончила в 1966 г. историческиф факультет Саратовского государственного университета (кафедра новой и новейшей истории).

Кандидатская диссертация : Идейная борьба в Независимой социал-демократической партии (1919-1920 гг.) (Саратов, 1973).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежной истории исторического факультета Самарского государственного университета.

Учитель : Астальцева Алевтина Федоровна, профессор Саратовского университета.

Область интересов : История внутренней политики Германии.

Сочинения:

Садовая Г.М. Революционное крыло Независимой социал-демократической партии Германии на пути к Коминтерну. Саратов, 1969.

Садовая Г.М. Идейная борьба в Независимой социал-демократической партии Германии (1919-1920 гг.) Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Саратов, 1973.

Садовая Г.М. Из истории интернационализма // Интернациональные отношения молодежи и работа клубов интернациональной державы. Выпуск I. Методическое пособие по внеаудиторной работе. Куйбышев, 1974.

Садовая Г.М. Концепция происхождения первой мировой войны в трудах Ф. Фишера // Историография всеобщей истории. Межвузовский сборник. Куйбышев, 1976.

Садовая Г.М. Германские коммунисты и независимцы (1919-1920 гг.) // Новая и новейшая история. Выпуск четвертый. Межвузовский научный сборник. Саратов, 1978.

Садовая Г.М. В.И. Ленин о проблемах генезиса государственно-монополистического капитализма // Новая и новейшая история. Межвузовский научный сборник. Выпуск 8. Социальная политика буржуазии и рабочее движение. Саратов, 1981.

Садовая Г.М. Вальтер Ратенау – идеолог военно-государственного монополистического капитализма в Германии // Внутриполитическая борьба в странах Запада в годы первой мировой войны. Межвузовский сборник. Куйбышев, 1984.

Садовая Г.М. Программа Гинденбурга в оценке историков ГДР // Проблемы историографии внутренней и внешней политики зарубежных стран. Межвузовский сборник статей. Куйбышев, 1987.

Садовая Г.М. Эволюция внешнеполитических взглядов В. Ратенау в годы первой мировой войны // Из истории общественной мысли и политических движений в новое и новейшее время. Межвузовский сборник научных статей. Куйбышев. 1988.

Садовая Г.М., Козенко Б.Д. О периодизации новой и новейшей истории в свете современных трактовок // Новая и новейшая история. 1993. № 4.

Садовая Г.М. «Диагональ» Бетман-Гольвега // Первая мировая война. Дискуссионные проблемы истории. М., 1994.

Садовая Г.М. Вальтер Ратенау и германо-российские отношения (1919-1922) // Актуальные проблемы археографии, источниковедения и историографии. Вологда, 1995.

Садовая Г.М. Новые подходы к оценке советско-германского пакта 1939 г. // Областная научно-практическая конференция, война 1941-1945 годов. Самара. 1995.

Садовая Г.М. В. Ратенау и Ф. Науманн – идеологи буржуазного реформизма в Германии // Новая и новейшая история. Межвузовский сборник. Вып. 17. Самара, 1998.

Садовая Г.М. Вальтер Ратенау и Рапалльский договор. Материал к спецкурсу. Самара, 2001.

Садовая Г.М., Козенко Б.Д. Происхождение Первой мировой войны. Самара, 2003.

Садовая Г.М. Вильгельм Гренер и закон о вспомогательной службе отечеству (1916)

Садовая Г.М. К истории зимних переговоров (1922 г.) РСФСР и Германии по новым документам // История и историография зарубежного мира в лицах. Межвузовский сборник научных статей. Выпуск VI. Самара, 2003.

Садовая Г.М. Германия: от Кайзеровской империи к демократической республике (1914-22 гг.) – Самара, 2008.