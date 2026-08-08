САДДУКЕИ

САДДУКЕ́И (ивр. ‏ц(е)дуки́м; греч. Σαδδουκαῖοι) - религиозно-политическая группировка в Иудее в период Второго храма (II век до н.э. – I век н.э.).

Названа по имени библейского Цадока (в греческой передаче – Саддук), основателя древней династии первосвященников, жившего во времена Давида и Соломона. К саддукеям причисляли себя главным образом высшие слои еврейского общества: члены знатных священнических родов, финансовая знать, эллинизированная интеллигенция, военные круги. По словам Иосифа Флавия , саддукейское «учение распространено среди немногих лиц, притом принадлежащих к особенно знатным родам» (Иуд. древности, XVIII, 1, 4). Руководство саддукеями находилось в руках семейств, близких к первосвященникам, еще в дохасмонейский период.

При династии Хасмонеев (152–37 гг. до н. э.) вся военная и гражданская администрация в основном состояла из саддукеев. К партии саддукеев принадлежали и почти все первосвященники. Саддукеи являлись сторонниками сильного светского государства. Они выступали за приобщение к эллинской культуре, а позднее – и за дружественные отношения с римскими властями.

В своем философско-теологическом учении они отвергали некоторые стороны нормативного иудаизма. Так саддукеи отрицали существование всего сверхъестественного и, в частности, решительно отвергали бытие ангелов и духов, бессмертие души и возможность индивидуального воскресения (Мф. 22:23). Они утверждали, что Бог не имеет никакого влияния на действия человека, и потому каждый волен сам выбирать свой путь. Это были религиозные рационалисты своего времени. Они признавали только писаные законы «Пятикнижия» и игнорировали многочисленные толкования, которым следовали фарисеи, а вслед за ними и простой народ.

Хотя саддукеи были в меньшинстве (по сравнению с фарисеями), они все же – благодаря их общественному положению и богатству – являлись одним из главных факторов в жизни еврейской Палестины. Они были ярыми противниками Христа, впрочем, как и фарисеи. Согласно Евангелиям, Иисус был осужден на смерть по приказу синедриона, председателем которого был первосвященник Каиафа, принадлежавший к течению саддукеев. Саддукеи потеряли всякое влияние после падением Иерусалима в 70 г. н.э.

Автор статьи: Л.Г. Печатнова