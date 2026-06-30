РЖЕВСКО-ВЯЗЕМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Наступательная операция войск Калининского и Западного фронтов, проведенная с целью завершения разгрома основных сил немецкой группы армий «Центр».

Операция развертывалась без оперативной паузы после контрнаступления под Москвой. Ударную группировку советских войск составляли 5 армий Калининского фронта (генерал-полковник И. С. Конев), а также 11-й кавалерийский корпус; и 9 армий Западного фронта (генерал армии Г. К. Жуков), а также 1-й и 2-й гвардейские кавалерийские корпуса. Замысел наступления заключался в том, чтобы охватывающими ударами войск Калининского фронта с севера, из района северо-западее Ржева в направлении на Сычевку, Вязьму, и Западного фронта с юга, из района Калуги к Юхнову, Вязьме, Сычевке, и Гжатску с одновременным наступлением остальных армий Западного фронта на Сычевку и Гжатск окружить, расчленить и уничтожить основные силы группы армий «Центр». Поддерживать действия ударной группировки советских войск должны были войска Северо-Западного фронта (генерал-лейтенант П. А. Курочкин), левое крыло которого должно было наступать на Торопец, и Брянского фронта (генерал-полковник Я. Т. Черевиченко), которому предстояло сковывать противника на брянском и орловском направлениях, чтобы не допустить переброски немецких войск под Вязьму. Операция осуществлялась в сложных погодных условиях зимы-весны, относительного равенства противоборствовавших сил в пехоте, при некотором превосходстве немецких войск в артиллерии и двойном — в танках. Наступление началось 8 января 1942 г. и поначалу развивалось достаточно успешно. К концу января войска Калининского фронта вышли на подступы к Витебску, Смоленску и Ярцеву, глубоко охватив группу армий «Центр» с северо-запада, а также прорвались к окрестностям Вязьмы и окружили в районе Оленино ок. 7 дивизий противника. Войска левого крыла Западного фронта в составе 43-й, 49-й и 50-й армий к 10 января обошли с севера и юга Юхновскую группировку германских войск, что позволило прорваться вперед 33-й армии генерала М. Г. Ефремова и 1-му гвардейскому корпусу генерала П. А. Белова. В целях успешного развития операции 18-22, и 27 января в районе Вязьмы были высажены массированные воздушные десанты. Чтобы не допустить поражения группы армий «Центр», немецкое командование спешно перебросило 12 дивизий и 2 бригады из Западной Европы. Темпы советского наступления были низкими (1-2,5 км в сутки), т. к. и советские войска остро нуждались в пополнениях в личном составе, боеприпасах и боевой технике. 1 февраля передовые части 33-й армии начали бои на подступах к Вязьме, а на следующий день 1-й гвардейский кавалерийский корпус прорвался в окрестности города с юго-запада. В ответ 2-3 февраля противник нанес несколько контрударов по этим войскам и перерезал их коммуникации севернее и южнее Юхнова. Соединения 43-й, 49-й и 50-й армий в начале марта разгромили юхновскую группировку врага, но восстановить связь с ударной группой 33-й армии так и не смогли. В конце апреля при выходе из окружения большая часть этой группы была уничтожена или пленена. Тяжело раненный командарм Ефремов застрелился. Лишь несколько сотен бойцов 33-й армии вышли на восток или соединились с партизанами. Воины 1-го гвардейского кавалерийского корпуса П. А. Белова продолжали сражаться в окружении до июля 1942 г. 18 июля 1942 г. конники, совершив глубокий обходной маневр по тылам противника, про-рвались к своим. На Ржевском направлении немцам также удалось нанести успешный контрудар по наступавшим советским войскам. 23 января 1942 г. они смогли организовать наступление против ударной группировки Калининского фронта с востока и запада — из района Оленина и со стороны Ржева. Коммуникации советской группировки были перерезаны, вследствие чего войска 29-й и 39-й дивизий и 11-го кавалерийского корпуса оказались в окружении. 28 февраля остаткам 29-й армии с тяжелыми потерями удалось выйти из кольца. 39-я армия и 11-й кавалерийский корпус не смогли пробиться к главным силам фронта и до конца весны продолжали вести бои во вражеском тылу. Предпринятые частями Калининского и Западного фронтов последующие попытки сломить сопротивление немецких войск успеха не имели. В связи с ослаблением наступательных возможностей и начавшейся весенней распутицей 20 апреля по приказу Ставки советские войска перешли к обороне. Потери советских войск в ходе опе-рации были большими. За 3,5 месяца боев Западный и Калининский фронты лишились более 776 тыс. человек, из них 272 тыс.— безвозвратно. В среднем в сутки они теряли по 7,5 тыс. военнослужащих. Несмотря на эти потери и серьезные неудачи в достижении поставленных целей, обусловленные в т. ч. и ошибками командования, в ходе Ржевско-Вяземской операции советские войска все же смогли нанести поражение 16-ти дивизиям противника, продвинуться на запад на 80-250 км, полностью освободить Московскую и Тульскую области, многие районы Калининской и Смоленской областей. Глубокий охват группы армий «Центр», избежавшей разгрома, но потерявшей более 300 тыс. убитыми и ранеными, поставил ее в невыгодное оперативное положение.

Исторические источники:

Выстояли и победили. Документы и материалы. М., 1966;

Москва — фронту. 1941—1945. Сборник документов и материалов. М., 1966.

Автор статьи: Листиков С. В.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015