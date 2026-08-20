РЮРИК РОСТИСЛАВИЧ

Рю́рик Ростислáвич (1137 или начало 1140-х — 1210/1216, в крещении Василий) — сын Ростислава Мстиславича , князь смоленский, торческий, новгородский, киевский, черниговский. Впервые упомянут в Киевской летописи под 1157 в составе коалиции Изяслава Давыдовича . Далее активно фигурирует в политических и военных действиях как правая рука своего отца: в 1158 Ростислав посылает его в помощь Рогволоду Рогволодовичу, в 1159 — Святославу Ольговичу . После того как Ростислав стал киевским князем, Р. Р. вокняжился сначала в Торческе, затем в Овруче. В 1169 разорвал унаследованный от отца союз с Мстиславом Изяславичем и присоединился к коалиции Андрея Боголюбского , вместе с ним ходил на Киев в 1169, в 1170 был посажен в Новгороде , но правил там недолго. Последовал конфликт братьев Р. Р. с Андреем Боголюбским, в результате которого Р. Р. становится киевским князем в 1173, однако затем был вынужден его оставить и оборонял от суздальского князя Белгород. В 1176 заключил соглашение со Святославом Всеволодичем и уступил ему право на столичное княжение, но в 1180 вновь захватил Киев. Осенью 1181 Святослав Всеволодич вернул себе Киев и Р. Р. заключил с ним новый договор. Фактически в следующие годы руководствующие позиции занимали оба князя, регулярно снаряжая походы на половцев (1184, 1185, 1190). После смерти Святослава Всеволодича в 1194 стал киевским князем. Отобрав у своего зятя, Романа Мстиславича , часть владений в Киевской земле по требованию Всеволода Юрьевича, спровоцировал длительный конфликт. В 1202 Роман лишил Р. Р. киевского стола, а в 1203 вынудил постричься в монахи. После гибели Романа в 1205, Р. Р. вернулся в Киев и совершил поход на Галич, где посадил сыновей Игоря Святославича . В последние годы находился в конфликте с Всеволодом Чермным, который вокняжился в Киеве, а Р. Р. — в Чернигове.

Лит .: Dimnik M. Ryurik Rostisla­vich (the Unsung Champion of the Rostislavichi) // Ruthenica. 2009. Vol. VIII. P. 31–65; Домбровский Д. Генеалогия Мстиславичей. Первые поколения (до начала XIV в.). СПб., 2015. С. 433–443. М. Л. Лавренченко .