РЫЦАРСКИЕ ОРДЕНА В ВОСТОЧНОЙ И ЮЖНОЙ ПРИБАЛТИКЕ И ИХ ЭКСПАНСИЯ НА РУСИ

Рыцарские ордена в Восточной и Южной Прибалтике – немецкие католические военно-монашеские организации, целью которых было распространение католичества среди язычников Восточной Прибалтики, создавшие в XIII в. государственные образования на территории Пруссии, Мазовии и Восточной Прибалтики. Это:

– орден меченосцев (латинское название – «Братство воинов Христа в Ливонии»; 1202 – 1237 гг.);

– Добжинский (Добринский) орден (1228 – 1235; 1237 гг.);

– Тевтонский орден (немецкое название – Немецкий орден; в Южной Прибалтике – в 1230 – 1525 гг.);

– Ливонский орден (немецкое название – «Немецкий орден в Лифляндии»; вначале отделение Тевтонского ордена, с рубежа XV – XVI вв. – самостоятельное государство; 1237 – 1562 гг.).

Ордена состояли из братьев (рыцарей), священников и слуг (оруженосцев, сержантов, кнехтов и др.). Главой ордена был магистр, важнейшие дела решал орденский капитул.

Орден меченосцев был создан в 1202 г. в Риге для христианизации финно-угорских (ливы, эсты) и балтских (латгалы, земгалы, курши) племен Восточной Прибалтики. Эмблема ордена – на белом поле красный меч, над рукоятью меча – красный крест.

Христианизацию прибалтийских земель орден сопровождал их подчинением их немецкой власти, причем две трети завоеванных территорий передавались вновь основанным в Восточной Прибалтике немецким епископствам, а треть получал орден.

К началу XIII в. земли латгалов, земгалов и ливов по среднему и нижнему течению Западной Двины считались владениями Полоцкого княжества, а северная Латгалия и юго-восточная Эстония – владениями Новгородской республики. Они платили Полоцку и Новгороду дань, а русско-латгальские княжества Кукенойс и Герцике находились в вассальной зависимости от Полоцка. Поэтому начатая немцами в 1198 г. экспансия в Восточной Прибалтике привела к столкновению сначала с Полоцком, а затем с Новгородом. Вначале экспансией руководил рижский епископ, но постепенно все более заметную роль в ней играл орден меченосцев. После 1209 г. он часто действовал самостоятельно.

Полоцкий князь Владимир в 1203 и 1206 гг. совершил против немцев два похода к устью Западной Двины, но и в них, и в борьбе за Подвинье в целом не проявил энергии и в 1209 г. признал потерю ливских и латгальских земель по Двине.

Столкновения немцев с Новгородом начались в 1217 г., в ходе покорения ими Эстонии. В январе 1217 г. меченосцы и вассалы рижского епископа впервые вторглись в собственно русские земли (по реке Шелонь). В 1217 – 1223 гг. новгородские и псковские князья совершили несколько походов против немцев в земли эстов и латгалов, но не проявили последовательности в борьбе за эти территории, и в 1224 г. отказались от претензий на Эстонию (сохранив лишь право на дань с северолатгальской Талавы).

22 сентября 1236 г. орден меченосцев понес колоссальные потери в битве с литовцами при Сауле и по решению папы римского Григория IX 12 мая 1237 г. был присоединен к Тевтонскому ордену. Этот орден с 1230 г. обосновался в низовьях Вислы и занимался покорением и христианизацией пруссов. Эмблема Тевтонского ордена – на белом поле черный крест. В Восточной Прибалтике в 1237 г. было образовано его полусамостоятельное отделение (Немецкий орден в Лифляндии, Ливонский орден), во главе с ландмейстером (вице-магистром) в Лифляндии.

В 1240 – 1241 гг. Ливонский орден предпринял попытку захватить собственно русские земли. В сентябре 1240 г., вместе с рижским епископом, он завладел Псковом и половиной Псковской земли, а в 1241 г. занял принадлежавшую Новгороду землю води и разорил земли по Луге. Однако в том же году новгородский князь Александр Невский выбил орденских братьев из Водской земли, в марте 1242 г. освободил от них Псков, а 5 апреля разгромил войска Ливонского ордена, дерптского епископа и датского короля в Ледовом побоище. Это вынудило орден отказаться от своих притязаний.

Окончательный отказ Ливонского ордена от экспансии на Руси был зафиксирован в мирном договоре с великим князем владимирским Ярославом Ярославичем (зима 1269 г.). В нем орден обязался не вторгаться за реку Нарову (т.е. на новгородскую территорию). Войны с Псковской республикой и (с 1480 г.) с Россией, которые Ливонский орден вел в конце XIII – начале ХVI вв., имели уже характер обычных межгосударственных конфликтов.

Добжинский орден (охранявший от пруссов польские земли в Мазовии) в 1235 г. был присоединен к Тевтонскому, но в марте 1237 г. мазовецкий князь Конрад передал его братьям во главе с магистром Бруно город Дрогичин на Западном Буге – принадлежавший не ему, а русскому Волынскому княжеству. В том же месяце (по другой версии – в марте 1238 г.) волынский князь Даниил Романович взял Дрогичин штурмом и пленил немцев.