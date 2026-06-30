РЯЗАНОВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Генерал-майор авиации, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1943, 1945).

Биография

Родился 27 февраля 1920 года в селе Большая Кочетовка (ныне – Токаревский район Тамбовской области). В 1939 году призван в РККА . Окончил Борисоглебскую ВАШП.

Великая Отечественная война

С первого дня войны находился в действующей армии. Сражался в составе 4-го истребительного авиаполка. Уже 22 июня 1941 года сбил свой первый немецкий самолёт – бомбардировщик He-111. По итогам двух месяцев пребывания на фронте получил первую свою награду – орден Красной Звезды. Осенью 1942 года на счету лётчика было 282 вылета, 45 воздушных боёв, 7 сбитых самолётов лично и ещё 15 – в группе. За это командир полка, майор А. А. Морозов (сам обладатель звания Героя) представил Рязанова к высшей степени отличия, однако вышестоящее командование снизило статус награды до ордена Ленина.

Совершал вылеты на прикрытие наземных войск и важных объектов, штурмовку, сопровождение бомбардировщиков, воздушную разведку. Проявил себя как способный, волевой лётчик-истребитель и талантливый командир. В воздушных боях отважно вступал в схватку с превосходящими силами противника, заставляя того ретироваться. Только 28 декабря 1942 года Рязанов со своими товарищами принял бой в районе Осташево-Волоколамск, сбив сразу 3 немецких самолёта. В воздушных боях два раза был ранен. Большое внимание уделял вопросам воспитания своих подчинённых, передавал им свой богатый боевой опыт в области тактики воздушного боя, техники пилотирования и ориентирования в любых метеорологических условиях.

По состоянию на 24 мая 1943 года, Рязанов сбил 16 вражеских самолётов лично и ещё 16 – в группе. За это он был удостоен звания Героя Советского Союза. К 28 января 1945 года он совершил 509 вылетов, сбил 31 самолёт лично и ещё 16 – в группе, за что во второй раз получил высшую степень отличия СССР.

Послевоенная жизнь

В 1950 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, в 1958 году – ВАГШ ВС СССР. Служил на высоких штабных должностях в ВВС и ПВО. В августе 1975 года уволен в запас. Жил в Москве. Умер 1 августа 1992 года.