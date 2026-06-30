РЯБУШИНСКИЕ

Первые успехи семьи

Династия Рябушинских берет свое начало в Калужской губернии. Первые Р. были крестьянами.

Основателями династии считаются Михаил Яковлевич и его сыновья Павел и Василий. Они были старообрядцами. В 1846 г. они построили в Голутвине фабрику по производству текстиля, которая находилась в их собственности на протяжении пости двадцати лет.

Со смертью отца Павел и Василий продолжили общее дело. С 1859 г. они записались в купечество 2-й гильдии. Однако позднее последовал их переход в 1-ю гильдию.

В 1867 г. братья Р. организовали торговый дом «П. и В. Братья Рябушинские». Началось строительство новых фабрик в Вышневолоцком уезде. В 1869 г. Р. выкупили бумагопрядильную фабрику, в 1874 г. построили ткацкую, в 1875 г. – красильную, отбельную и аппретурную фабрики. Был создан Московский Торговый банк.

Р. стали потомственными почетными гражданами.

Потомки – промышленники

Оставшись после смерти Василия один, Павел Р. в 1887 г. основал «Товарищество мануфактур П.М. Рябушинского с сыновьями». Уставной капитал товарищества насчитывал 2 млн. руб. Это были именные паи, которые принадлежали членам семьи Р.

После смерти Павла Р. в конце 1899 г. его восемь сыновей унаследовали по 200 паев компании каждый. Старший из братьев Павел был назначен директором-распорядителем.

Согласно прошению в Министерство финансов Р. просили увеличить капитал компании более чем в два раза. Эти средства планировалось потратить на рост производственных мощностей и занятие банковской деятельностью. Но Минфин отказал Р. в их ходатайстве. Р. предложили основать банкирский дом. В итоге в 1902 г. был открыт «Банкирский дом братьев Рябушинских». Владельцами новой компании стали шесть братьев. На следующий год к ним присоединился Федор. В 1912 г. банк стал именоваться Московским банком. Его капитал насчитывал 10 млн. руб., спустя два года - 25 млн. Во главе правления стояли Михаил и Владимир Р., А.Ф. Дзержинский.

Братья Р. расширяли свои владения. Были приобретены акции Харьковского земельного банка. Это позволило Р. в 1902 г. войти в состав его правления. Акционером банка стал так же «Банкирский дом братьев Рябушинских».

В 1913 г. возникло «Товарищество на паях Типографии Рябушинских в Москве», большинство паев которого принадлежало старшему брату Павлу Р. Федор руководил семейным «Товариществом Окуловских писчебумажных фабрик».

Во время Первой мировой войны Р. заинтересовались лесной и металлообрабатывающей промышленностью, начали скупать новые предприятия. В 1916 г. в их собственность перешло лесное предприятия товарищества Беломорских лесопильных заводов «Н. Русанов и сын» (крупнейшее на севере страны). Братья приобрели паи товарищества «Братья Нобель». Вложились Р. и в создание автомобильного завода.

Интересовала Р. и льняная промышленность. Совместно с С.Н. Третьяковым они организовали «Русское льнопромышленное акционерное общество». В 1913 г. они выкупили фабрику А.А. Локолова.

Общественная деятельность

Братья Р. были членами партии «прогрессистов». На их средства выпускалась газета «Утро России».

Братья были известными коллекционерами.

После Октябрьской революции семья Р. перебралась во Францию.