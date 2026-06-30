РЯБИНИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Ранние годы

Р. родился 13 июня 1859 г. в Перми. Его отец был фельдшером. Семья была православной. Р. обучался в местном уездном училище, завершив здесь образование в 1875 г.

Известно, что первые шаги в торговле Р. сделал в должности купеческого приказчика. Позднее самостоятельно начал дело. В сферу его интересов входила торговля аптечными товарами, парфюмерией и москательными предметами. Владел магазином. Записался в купечество 2-й гильдии.

Общественная деятельность

Уже в молодом возрасте Р. привлек к себе внимание организаторскими способностями. В 1891 г. его избрали гласным Пермской городской думы. С 1897 г. исполнял должность члена Пермской городской управы. Таланты Р. не могли остаться не замеченными, и уже в 1899 г. его назначили заместителем Пермского городского головы.

Городской голова

С 1902 г. Р. исполнял обязанности гласного Пермского уездного земского собрания. В 1906 г. был избран Пермским городской головой. На этой должности он пробыл до 1916 г., превысив время пребывания в должности всех своих предшественников. Его управлением городом стало одной из ярких страниц в истории этих земель. Р. много сделал для городской инфраструктуры, хозяйства, социальной сферы. При нем в Перми были сооружены водопровод, канализация, электрическое освещение, телефонная связь, пущен общественный транспорт. Стараниями Р. рос бюджет города. К 1914 г. он увеличился вдвое по сравнению с 1906 г.

Р. удалось открыть в Перми первый уральский университет. Его основой стали работники Юрьевского университета, прибывшие по эвакуации в город во время Первой мировой войны.

Попечитель

Р. состоял членом многих обществ Перми, которые занимались благотворительностью. В Перми входил в губернское попечительство детских приютов, был церковным старостой Кирилло-Мефодиевской церкви при Пермском духовном училище, помогал городскому Ольгинскому начальному училищу, торговой школе, женской прогимназии.

Последние годы

Первая мировая война прервала реализацию многих планов Р., часть идей не была реализована. Сам Р. боролся за интересы города, отказывался от вознаграждения за труд.

Сведения о последних годах жизни и дате смерти Р. доподлинно неизвестны. В источниках встречаются сведения о том, что он покинул Пермь в 1919 г. вместе с белыми. Побывал в Томске. В 1921 г. вернулся в Пермь. Работал здесь на разных мелких должностях уже при Советской власти. Его лишили избирательных права, но в октябре 1930 г. ему их вернули. О дальнейшей судьбе Р. ничего неизвестно.